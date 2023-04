Globo se pronuncia após fazer várias demissões na área de jornalismo

Globo faz cortes no time de jornalistas da emissora e explica a decisão de demitir tantos profissionais ao mesmo tempo

A TV Globo se pronunciou sobre a notícia de que está fazendo demissões na área de jornalismo da emissora. De acordo com o site Notícias da TV, a área de comunicação da emissora compartilhou um comunicado oficial para informar que os cortes estão sendo feitos após uma avaliação da empresária sobre o negócio.

"A Globo, assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução, mas lamenta quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever e a contar a sua história. Isso, no entanto, faz parte da dinâmica de qualquer empresa. Os resultados da Globo refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios", informaram.

E completaram: "Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento".

Entre as demissões que já foram feitas estão os jornalistas César Galvão, Fabio Turci, Zelda Mello, Thaís Itaque e Marcelo Canellas. Os cortes também aconteceram nos bastidores, com demissões de pessoas que trabalhavam como editores da área de jornalismo.

Cléber Machado deixou a Globo recentemente

O narrador esportivo Cléber Machado (60) foi demitido da Globo depois de 35 anos de emissora na última semana. Há poucos dias, o jornalista revelou durante uma entrevista para o UOL o verdadeiro motivo por trás de sua saída da gigante carioca.

“Perguntei: ‘Vocês não me querem mais ou é questão de orçamento? ‘Não tem nada a ver com você, é orçamento.’ Podemos negociar? ‘Não sei’… Enfim. A surpresa é que, quando se desenhou isso, era uma coisa recente, não foi programado. O burburinho de que alguma coisa iria acontecer, de movimento na empresa que o pessoal fica ressabiado, começou uma semana antes. Aí quando fui conversar me responderam que foi orçamento, que para o profissional é menos pior”, revelou.