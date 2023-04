Repórter Eduardo Tchao fala sobre demissão da Globo: 'Quer economizar'

Repórter da Globo no Rio de Janeiro, Eduardo Tchao faz texto ao se despedir da emissora: 'Existe vida fora da TV Globo'

O repórter Eduardo Tchao escreveu um texto nas redes sociais para se despedir da Globo. Ele foi um dos profissionais da área de jornalismo que foi demitido nesta semana da emissora no Rio de Janeiro. Em seu perfil no Instagram, o comunicador contou que a emissora quer economizar ao fazer cortes neste momento e agradeceu pelo carinho dos colegas ao deixar o trabalho depois de 37 anos de parceria.

"Minha última aparição, minha última narração numa reportagem da TV Globo. Foram 37 anos trabalhando nas Organizações Globo. Nessa última matéria uma característica sempre presente durante toda minha carreira – 27 anos só na TV - sempre produzi minhas histórias. “Sempre gostei de ter fontes, de conversar, de frequentar gabinetes, delegacias e restaurantes atrás de um ‘furo jornalístico”. Trabalhei na pandemia e até recentemente dentro de um CTI ganhei prêmios – Esso de jornalismo esportivo foi um deles – e conheci o mundo… obrigado a todos que contribuíram pra tornar esse sonho uma realidade", disse ele.

Então, ele contou sobre a conversa ao receber a notícia do sua demissão. "Na conversa de hoje que tive com o diretor de jornalismo Ali Kamel fiz questão de dizer que saio sem magoas. Entendo a mudança de estratégia da emissora. Quer economizar. O que fazer? Me emocionei com algumas ligações de amigos da redação – Pedro Bassan foi um deles. Mas a vida segue. Existe vida fora da TV Globo. Detalhe: hoje foi mais uma reportagem exclusiva feita em parceria com o Felipe Freire. Obrigado Peter e Bonacchi! Vocês moram no meu coração", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eduardo Tchao (@eduardotchao)

Globo fala sobre as demissões no jornalismo

A TV Globo se pronunciou sobre a notícia de que está fazendo demissões na área de jornalismo da emissora. De acordo com o site Notícias da TV, a área de comunicação da emissora compartilhou um comunicado oficial para informar que os cortes estão sendo feitos após uma avaliação da empresária sobre o negócio.

"A Globo, assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução, mas lamenta quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever e a contar a sua história. Isso, no entanto, faz parte da dinâmica de qualquer empresa. Os resultados da Globo refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios", informaram.

E completaram: "Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento".