Deborah Secco se pronuncia após expressão no programa Altas Horas

Deborah Secco explica sua expressão no programa Altas Horas durante apresentação de Wanessa Camargo após o momento viralizar na internet

CARAS Digital Publicado em 14/08/2022, às 18h25

Um momento da atriz Deborah Secco no programa Altas Horas, da Globo, na noite de sábado, 13, viralizou nas redes sociais neste final de semana. Isso aconteceu por causa de uma expressão facial dela durante a apresentação da cantora Wanessa Camargo no palco. A artista apareceu com o rosto sério e logo depois deu um sorriso ao ver que estava sendo filmada.

Agora, ela explicou a sua mudança de expressão. “Amores, eu vi que criei um grande meme ontem. Mas tem gente falando tanta bobagem quanto a esse meme que eu fiz questão de vir explicar! A Wanessa estava ali, deusa, cantando, e eu fui vendo a câmera dando um 360 nela”, disse ela.

E completou: “Eu vi que o fio ficou no chão, a Wanessa foi andando para trás e quase enganchando o pé no fio. E eu vou ficando um pouco aflieta e fico ali viajando naquilo e com uma cara tipo: 'Ai meu Deus, vai enganchar'”.

Por fim, Deborah falou que sua expressão não teve nenhuma relação com outro assunto. “Quando vejo que a câmera está em mim, dou um sorriso para tentar disfarçar o indisfarçável. Parem de criar coisa de passado, gente. Pelo amor de Deus. Aliás, eu adoro a Wanessa, sou fã da Wanessa e quero que ela seja feliz, seja lá como for. Por favor, foi só um meme, impagável e hilário. Não tem nada disso que vocês estão falando”, declarou.

Por sua vez, Wanessa Camargo também comentou sobre o vídeo que repercutiu de Deborah Secco. “Eu realmente estava quase para cair ali! Não teve nada além disso, gente! Tem uma galera falando coisas nada a ver. Eu também sou sua fã demais, te acho f*da e te admiro muito! Obrigada pelas palavras e estamos juntas sempre!”, contou.

Assista ao vídeo de Deborah Secco e Wanessa Camargo no Altas Horas: