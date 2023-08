Déa Lúcia vai às lágrimas e faz desabafo no 'Domingão': "Tem que ter uma saída"

Déa Lúcia vai às lágrimas e faz desabafo durante o programa; ela foi ovacionada pela plateia

Mãe de Paulo Gustavo, a aposentada Déa Lúcia foi às lágrimas ao ser questionada no Domingão sobre a violência policial no Rio de Janeiro. Ela se emocionou e fez uma fala forte durante o programa exibido neste domingo, 13.

A mãe do humorista recebeu a palavra logo após a atração repercutir a morte de crianças inocentes em ações policiais no Rio de Janeiro. Visivelmente abalada, ela disse que queria encontrar no diálogo uma forma de resolver a situação.

"Eu quero mandar um beijo para essa mães e pais porque não tem coisa mais dolorosa na vida do que perder um filho. Então, que isso sirva… eu tenho vontade de conversar com esses caras, com a polícia, sabe?", disse ela.

Com os olhos marejados, Déa Lúcia seguiu desabafando. "Eu queria sentar e conversar, tem que ter uma saída, não pode mandar inocente. A gente tem que melhorar a vida, não é matando que a gente vai chegar em lugar nenhum", disparou ela que foi ovacionada pela plateia do programa.

Dona Déa Lúcia fala sobre o testamento do filho

A mãe de Paulo Gustavo, dona Déa Lúcia, falou sobre o testamento de Paulo Gustavo e a vida em geral após a partida do filho. No 'Quem Pode, Pod', ela contou como reagiu após o falecimento do filho por complicações da Covid-19: “Quando aconteceu isso tudo, eu falei ‘vou-me embora. Vou morar perto dos meus netos’. A Juju trabalha no Rio também, com audiovisual. Estou morando num apartamento que ele deixou para mim e para o pai, em testamento”.

“Você já viu uma pessoa de 39 anos fazer um testamento? É incrível. Ele deixou esse apartamento para mim e para o pai. O mesmo apartamento. Era para a gente vender e levar um dinheiro”, contou a personalidade.

Ela também falou sobre a relação com o médico Thales Bretas, ex-marido de Paulo e pai dos filhos dele. "As pessoas quando me perguntam de Thales eu digo que me dou muito bem, o único dia que eu vou brigar é quando ele fizer algo contra os filhos. Aí eu dou uma voadora, mas ele é um pai maravilhosa. O que ele posta é real, as crianças são apaixonados pelo pai", garantiu.