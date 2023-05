Mãe de Paulo Gustavo fala sobre testamento feito por ele: "Incrível"

Dona Déa Lúcia falou sobre a herança de Paulo Gustavo e contou onde mora atualmente

A mãe de Paulo Gustavo, dona Déa Lúcia, falou sobre o testamento de Paulo Gustavo e a vida em geral após a partida do filho.

No 'Quem Pode, Pod', ela contou como reagiu após o falecimento do filho por complicações da Covid-19: “Quando aconteceu isso tudo, eu falei ‘vou-me embora. Vou morar perto dos meus netos’. A Juju trabalha no Rio também, com audiovisual. Estou morando num apartamento que ele deixou para mim e para o pai, em testamento”.

“Você já viu uma pessoa de 39 anos fazer um testamento? É incrível. Ele deixou esse apartamento para mim e para o pai. O mesmo apartamento. Era para a gente vender e levar um dinheiro”, contou a personalidade.

Ela também falou sobre a relação com o médico Thales Bretas, ex-marido de Paulo e pai dos filhos dele. "As pessoas quando me perguntam de Thales eu digo que me dou muito bem, o único dia que eu vou brigar é quando ele fizer algo contra os filhos. Aí eu dou uma voadora, mas ele é um pai maravilhosa. O que ele posta é real, as crianças são apaixonados pelo pai", garantiu.

A dor da partida do filho

"Quando as pessoas me falam que eu tenho força, respondo que não tenho força. Eu tenho fé. A fé é que me ajuda a ficar em pé e no meu trabalho. O meu trabalho não é só no Luciano [Huck, no Domingão com Huck]. Mas o trabalho em casa, o fato de eu ir no mercado. Sou a gestora da minha família, vejo meus netos. Eu sofro, estou aqui falando e rindo, mas sofro", disse ela.

E completou: "Quem disse que a lei natural é o mais velho morrer? Não tem isso, não está escrito isso. É difícil. A maior perda é de uma mãe perder um filho. Mas quem disse que eu teria que ir na frente? Eu gostaria. Se perguntassem para mim: 'ele ou a senhora?'. Eu, com certeza. Até porque, ele tinha uma alegria de viver. Outro dia eu ouvi uma frase assim: 'você serviu de escada para o Paulo Gustavo e agora ele serve de escada para você'".