De surpresa, Tiago Leifert surge no The Voice Brasil para se despedir

Anos depois de ter se afastado do The Voice Brasil de forma repentina para cuidar da filha, Tiago Leifert volta ao palco da atração na despedida

O apresentador Tiago Leifert pegou os telespectadores de surpresa ao surgir no palco do The Voice Brasil na grande final ao vivo da atual temporada do programa. Na noite desta quinta-feira, 28, ele esteve no palco ao lado de Fátima Bernardes para fazer a sua despedida da atração, que chega ao fim e não será mais produzida pela Globo.

Leifert falou sobre finalmente conseguir fazer a sua despedida do The Voice. Isso porque, em 2021, quando saiu do programa, ele precisou sair de forma repentina. Na época, ele estava gravando uma temporada do The Voice quando sua filha, Lua, foi diagnosticada com câncer nos olhos e decidiu se dedicar aos cuidados com a herdeira. Assim, ele foi substituído às pressas por André Marques. Logo depois, ele também encerrou o contrato com a Globo. Agora, ele reapareceu na telinha da emissora e relembrou este episódio.

"Eu fiquei 9 temporadas, mas uma do Kids. Em 2021, eu não pude me despedir, fui arrancado daqui por circunstâncias da vida. Agora está bem. Eu nunca saí daqui triste e preocupado, nunca saí daqui chateado.A gente chega aqui feliz e sai ainda mais feliz. A gente pode ajudar tantas vozes", disse ele ao relembrar o seu trabalho no programa.

Então, ele completou: "O The Voice mudou a minha vida. Foi minha primeira aventura no entretenimento depois do Esporte. Quando eu me casei, eu estava trabalhando aqui. Quando a minha filha nasceu, eu estava aqui, ela nasceu e vim para cá. Eu só queria agradecer a honra de estar aqui hoje. Eu estou nervoso de estar aqui, de poder me despedir agora direito. Vocês foram importantes na minha vida. Era incrível vir aqui e olhar para vocês. Obrigada a vocês que nos assistiram nesses anos todos e obrigado por terem me recebido".

Por fim, Leifert relembrou de sua primeira gravação no The Voice Brasil. "Na vida pessoal, lembro que no primeiro dia da audição às cegas, eu liguei para a minha então noiva e falei, 'é bom, é legal, vai dar certo'", afirmou.

Tiago Leifert relembrou a saída da Globo

O apresentador Tiago Leifert abriu o jogo sobre o verdadeiro motivo para ter pedido demissão da Globo. Ele deixou a emissora em 2021 após comandar edições de sucesso do Big Brother Brasil e do The Voice Brasil. Agora, ele contou que decidiu sair da Globo no auge da carreira.

Em entrevista no programa Domingo Espetacular, da Record TV, o comunicador revelou o motivo para ter saído da TV. “Foi o auge. Cheguei longe. De olhar e falar: ‘O que eu faço daqui? Para onde eu vou?’. Não quero chegar naquele ponto de ser o ranzinza, de falarem: ‘O tempo desse cara já passou’. Vou tomar a oportunidade de fazer isso antes de acontecer, e não me arrependo em nenhum segundo. Eu acho que a gente precisa ter liberdade para falar o que quer”, disse ele.

Então, Leifert contou qual é o lado bom de ser famoso. “Nunca quis ser famoso, não ligo para ser famoso. Tem suas vantagens? Claro que tem, e a mais legal delas é você nunca se sentir sozinho. Eu odeio me sentir sozinho. Quando você chega num lugar e todo mundo vem conversar com você com intimidade, é muito gostoso. Eu amo isso, mas não me faz falta”, afirmou.

E ainda revelou o lado ruim da fama. “A coisa que mais me tira do sério é quando eu vejo as pessoas tirando algo do contexto para prejudicar alguém, e acontece muito. Ninguém é obrigado a gostar de mim, mas na internet você não precisa me seguir, não precisa nem entrar no meu perfil. O cara que se dá ao trabalho de ir lá no seu perfil dizer que nano gosta de você, ele está muito mal na vida”, contou.

Por fim, Tiago Leifert ainda falou sobre a doença da filha, Lua, que foi diagnosticada com retinoblastoma, que é o câncer nos olhos, e a decisão de criarem a campanha De Olho nos Olhinhos. “A nossa função é caçar essa doença onde ela estiver, porque ela se esconde. Aonde está essa criança sem diagnóstico? Se eu soubesse do negócio do reflexo branco no olho, eu teria levado a Lua, pelo menos, três meses antes no médico. Porque eu vi o reflexo branco. A Lua nunca trombou nas coisas, mesmo com o tumor muito grande. Ela enganou a gente. E o tumor faz isso, ele é traiçoeiro”, afirmou ele.