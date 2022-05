Tiago Leifert relembra a decisão de sair da Globo

Tiago Leifert explica sobre quando surgiu a ideia de encerrar o contrato com a Globo

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 12h04

O apresentador Tiago Leifert (41) relembrou a sua decisão de sair da Globo. Ele encerrou o contrato com a emissora no final de 2021, mas a decisão foi tomada antes disso. Em uma conversa com Fred no YouTube, o jornalista contou que a ideia surgiu após o BBB 20.

“Eu decidir ir embora da Globo ali em 2020, mas aí acabou se alongando. Aí eu falei pra minha família: 'vou fazer mais um [BBB]'. Todo mundo me dizia: 'Não faça mais um porque é impossível ser maior que o 20, saia no top'. E eu falei: 'não, o 21 vai ser tão bom quanto ou maior do que o 20'. E acabou que o 21 foi muito, muito grande. Valeu a pena, mas ali eu falei: 'cara, eu preciso parar, desfrutar, chega”, disse ele.

Tiago ainda contou sobre a decisão de fazer mais uma temporada do The Voice Brasil antes de encerrar o contrato. “Por intuição eu falava: 'eu não deveria fazer o The Voice'. Não sei porque, mas deveria ter parado”, disse ele, que acabou não finalizando a temporada do The Voice de 2021. Ele precisou se afastar das gravações logo no começo após descobrir que a filha, Lua, de 1 ano, está com câncer raro nos olhos.

O tratamento da filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin

Há poucos dias, Tiago Leifert e a esposa, Daiana Garbin, gravaram um novo vídeo sobre o tratamento da filha contra o câncer. Eles contaram que ela continua em tratamento, mas se quadro é melhor do que quando anunciaram a doença publicamente.

"Nesta semana a Lua completou 7 meses de tratamento, é bastante tempo. A gente gravou aquele vídeo original em janeiro e desde então tem gente perguntando: 'Como é que ta a Lua, vocês não falam nada!'. Eu já tinha avisado naquela semana que o tratamento é lendo, demora muito e que a gente voltaria aqui quando a gente pudesse contar alguma coisa e agora, completando 7 meses, acho que a gente está em um momento legal para pelo menos atualizar todo mundo que está preocupado e todo mundo que torceu por nós, sobre como as coisas estão andando.", disse Tiago.

"E eu estou falando as coisas estão andando, porque ainda estão andando. A gente gostaria de muito de chegar aqui e falar: "Acabou! Estamos de férias! Vamos para o shopping!", mas não é esse o momento ainda.", continuou ele.