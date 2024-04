Danton Mello promete emoção em cena marcante de Justiça 2: 'Conflito com o filho'

Destaque de Justiça 2, Danton Mello entrega parceria com Belize Pombal e fala sobre cenas marcantes. Em coletiva de imprensa da série, elogia elenco

Danton Mello (48) promete emocionar o público em Justiça 2. Na série do Globoplay, o ator interpreta Abílio, um cantador que deve favores para um político corrupto e violento. Em coletiva de imprensa, com participação da CARAS Brasil, o artista revela cena marcante do personagem e fala da parceria com Belize Pombal (38).

"O Abílio é um cara muito introvertido, uma história de vida duríssima, um viúvo com uma péssima relação com os filhos, medroso, submisso, e no encontro duríssimo com a Geíza ele se transforma. A Belize é uma força, seu personagem é lindo", diz.

Realizado com as cenas marcantes da segunda temporada de Justiça, Mello rasga elogios sobre o elenco. "É uma alegria fazer parte desse elenco, Manu [Manuela Dias, a autora], você tem um texto incrível, o Gustavo [Fernández, o diretor] é um grande parceiro, e o meu núcleo foi Belize e Marco Rica, nós convivemos bastante tempo juntos".

O ator revela ter trocado experiência com Belize, com quem teve mais cenas ao longo da sua participação. "A convivência com ela, a força dela, tudo que ela trouxe para a personagem é lindo. A série é maravilhosa. Eu tenho certeza que todo o elenco está no mesmo nível ou melhor, o elenco é maravilhoso, agora estou na expectativa e ansioso para assistir a nova temporada de Justiça”, afirma.

Belize Pombal entrega emoção com Justiça 2

Parceira de núcleo de Danton, Belize não tem uma cena preferida na série. No entanto, a atriz revela que se sentiu tocada com com temas abordados.

“A série toda é muito rica, o texto da Manuela é de uma riqueza para nós atores e proporciona tantas possibilidades então fica realmente desafiador eleger uma única cena. Me sinto agraciada porque é uma personagem que fala sobre tantas mulheres com as quais eu convivi, mulheres negras, mulheres das periferias… e com mulheres com que também não convivi, mas que estão em realidades que também me tocam muito", conta.