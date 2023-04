Daniel fala sobre a comemoração dos 40 anos de carreira: 'Privilegiado'

No programa Fantástico, Daniel fala sobre como será a comemoração dos seus 40 anos de carreira na música

O cantor Daniel está em clima de comemoração dos 40 anos de carreira na música. Nos últimos dias, ele recebeu a equipe do programa Fantástico, da Globo, em Brotas, no interior de São Paulo, para revelar o seu projeto especial para celebrar a data marcante em sua trajetória profissional.

Em uma conversa com o repórter Maurício Ferraz, ele contou artistas da música, como Chitãozinho e Xororó, Maiara e Maraísa e Luan Santana, vão cantar releituras de seus sucessos da dupla com João Paulo.

O artista ainda relembrou fotos e momentos marcantes desses 40 anos. "Eu sou um privilegiado. A música me proporcionou isso. Eu tive a honra e o prazer em conhecer esses personagens da nossa música sertaneja, que estão envolvidos neste projeto. Eles na verdade estão me ajudando a realizar o sonho de resgatar esse repertório", disse ele.

A entrevista irá ao ar no próximo domingo, 9 de abril, após o Domingão com Huck. Vale lembrar que a entrevista seria exibida na semana passada, mas foi adiada em respeito ao luto de Daniel, que perdeu a mãe, Dona Maria Apparecida, no final de semana.

Daniel lamenta a morte de sua mãe

No último final de semana, o cantor Daniel fez uma homenagem comovente ao anunciar a morte de sua mãe. "Poxa, que momento difícil! Sabemos que pela lei natural da vida um dia poderemos passar por isso, mas nunca acreditamos que esse dia vai chegar! A mãe que abdicou da sua vida para cuidar do Gil meu irmão mais velho e de todos nós, um ser humano que me faltam adjetivos para descrever como a Sra. foi especial! Exemplo de mulher! Que até o último instante me ensinou a ser o que sou!", disse ele.

E completou: "É muito difícil saber que não vou mais ter aquele colo, aquele abraço, aquela palavra de conforto de carinho, aquele eu te amo! Eu sempre disse que a Sra. pra mim é uma santa, e continuará sendo! Vai com Deus! Te amo".

A equipe de Daniel também confirmou o falecimento da senhora. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Dona Maria Apparecida, mãe do cantor Daniel, Amaury, Dú e Gil, e esposa do Sr. Zé Camillo. O show que seria realizado agora na cidade de Santa Izabel D'Oeste – PR infelizmente, será adiado. Contamos com a compreensão de todos nesse momento tão difícil para todos da família”, informaram.