Cristiana Oliveira parabeniza Alanis Guillen após fim de 'Pantanal': "A Juma escolhe as intérpretes dela"

A atriz Cristiana Oliveira rasgou elogios para Alanis Guillen, que interpretou Juma no remake da novela 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 08/10/2022, às 16h16

Cristiana Olivera (58), que interpretou Juma na primeira versão da novela Pantanal, usou s redes sociais para prestar uma homenagem especial para Alanis Guillen (24), que deu vida a personagem no remake da trama, que chegou ao fim nesta sexta-feira, 7.

Em seu perfil no Instagram, a veterana compartilhou uma sequência de cliques ao lado da atriz e a parabenizou por dar sua própria identidade a Juma. "Pequena, hoje eu tenho certeza que você vai sentir a mesma coisa que senti quando me despedi da Juma em 1990. Emoção, saudades, gratidão, amor, identificação, respeito… Agora e sua vez", começou ela.

"Sabe que desde o início estive com você, e sabia que iria fazer a "sua" Juma do seu jeito, com a sua personalidade, sua identidade, sua sensibilidade e sabedoria. E você a fez. Brilhantemente, no seu ritmo, no seu entendimento e inteligência. A Juma é a Juma… ela escolhe as intérpretes dela. E nos escolheu. Obrigada, Juma! Por ser tão especial e mágica! E nos ensinar tanto… Não é, @alanissguillen?", completou Cristiana.

Nos comentários, Alanis agradeceu o apoio que sempre recebeu da primeira intérprete de Juma. "Cris, amor!!!!! Imersa numa gratidão imensa! Te ter por perto nesse processo me foi potente demais! Te ter na vida. Juma é Juma. O quanto fui transformada por ela, não se mensura. Evoca em nós algo que talvez não seja “entendível”, e sim vivido. Sentir. Que bom que nos permitimos ser tomadas pela onça. Que bom poder viver e contar essa história", disse a atriz.

