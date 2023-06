Com trajes de treino, Susana Vieira exibe boa forma ao sair da academia

Atriz Susana Vieira mostrou que segue com os cuidados com a saúde ao ser flagrada saindo da academia

A atriz Susana Vieira foi flagrada ao sair de um shopping na Zona Sul do Rio de Janeiro, na tarde da última sexta-feira, 16. Mas se engana quem pensa que a musa estava no centro comercial realizando compras. Os registros foram tirados depois que a artista realizou uma sequência de atividades físicas em uma academia.

Sempre simpática e sorridente, a atriz que está no ar em Mulheres Apaixonadas e que estava vivendo Cândida em Terra e Paixão, novela das nove, esbanjou carisma ao notar que estava sendo alvo das lentes do paparazzo que estava no local.

A estrela mostrou que segue com os cuidados com a saúde e, também, com suas curvas impecáveis. Para a ocasião, Susana Vieira apostou em um óculos escuro, camiseta e casaco estampado, e para balancear o look, a artista optou por uma peça de baixo mais discreta ao eleger uma calça preta super justinha.

Vale ressaltar que há pouco tempo, Susana Vieira participou do programaDomingão com Huck como jurada do quadro Dança dos Famosos, e durante a atração, ela falou sobre sua relação com o funk, ritmo apresentado na atração. A veterana, confessou que ama o gênero, e ainda relembrou quando ia a um baile na favela da Rocinha ao lado do ator Bruno Gagliasso.

VEJA AS FOTOS DE SUSANA VIEIRA SAINDO DA ACADEMIA:

Foto: Ag News/ Adão

De maiô, Susana Vieira surge deslumbrante com a nora na praia

Na útima quinta-feira, 15, Susana Vieira entrou no clima de tbt da rede social e resgatou a foto curtindo uma praia com a esposa de seu filho, Ketryn Goetten. Em grande estilo, a dupla apareceu deslumbrante na areia. Enquanto a global apareceu com um maiô e uma saída de praia estampados, Ketryn posou arrasadora com um biquíni branco nada convencional.

"Cadê o verão, Ketryn? #tbt de saudade de pegar uma praia com você", escreveu a atriz na legenda da postagem, que rapidamente recebeu uma chuva de elogios dos admiradores. "Diva", enalteceram os fãs. "Que charme as duas", falaram. "Estão magníficas", exclamaram outros.