Susana Vieira revela história inusitada em baile funk com Bruno Gagliasso: "Era uma maravilha"

Neste domingo, 7, Susana Vieira (80) participou do programa Domingão com Huck como jurada do quadro Dança dos Famosos, e durante a atração, ela falou sobre sua relação com o funk, ritmo apresentado na atração.

A veterana, que estará na novela Terra e Paixão, que estreia nesta segunda-feira, 8, na Globo, confessou que ama o gênero, e ainda relembrou quando ia a um baile na favela da Rocinha ao lado do ator Bruno Gagliasso (41).

"Apesar da minha idade, o funk é uma das minhas danças preferidas. Eu costumava ir até o chão até uns 3 anos atrás. Eu comecei inaugurando a minha história no funk com a Gaiola das Popozudas, no Castelo das Pedras", recordou.

Depois, Susana contou que aprendeu a dançar no baile que ia com Gagliasso. "A verdade é que aprendi a dançar em um desses bailes que tinha na favela da Rocinha, que tinha todo sábado. Era uma maravilha porque o whisky era meio falsificado. Ficávamos eu, Bruninho Gagliasso e mais uma turma. Eu tenho uma ligação com essa dança", completou.

