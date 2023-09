Com o marido, Ana Paula Araújo surge deslumbrante em casamento na praia

Em fotos raras da intimidade, Ana Paula Araújo surge com o marido em casamento de amigos na praia

A jornalista Ana Paula Araújo compartilhou novos cliques em sua rede social. Neste sábado, 23, a apresentadora do Bom dia Brasil, da Globo, publicou os registros raros de sua intimidade ao lado do marido e chamou a atenção.

Em uma praia de Fernando de Noronha, a comunicadora global surgiu ao lado do esposo, Pedro Correa, para comemorar a união de amigos. Usando um vestido laranja, de modelo longo e decotado, ela esbanjou beleza com o amado.

"Pronta pra casar os amigos", disse Ana Paula Araújo ao exibir os registros de sua vida longe da bancada do jornal. Nos comentários, os internautas admiraram o casal. "Como tá linda", elogiaram. "Maravilhosa", falaram outros.

Vale lembrar que os dois vivem um romance discreto e longe dos holofotes desde 2018. Nas redes sociais, eles fazem poucas aparições juntos e apenas em datas especiais. Nos últimos dias, a apresentadora compartilhou outros cliques com Pedro Correa curtindo suas férias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Araujo (@appaaraujo)

Ana Paula Araújo revela sua rotina puxada

Ana Paula Araújo revelou sua rotina para apresentar o telejornal Bom Dia Brasil. A jornalista contou ao site G1 que, para conseguir comandar o programa, ela é obrigada a manter uma rotina extremamente rígida e cansativa.

"Acordo todo dia às 5h30 e chego na TV por volta das 6h. Já deixo tudo separado na véspera: a roupa que vou vestir, tudo que tenho que trazer. Então, eu chego bem rápido", conta a âncora, revelando seu segredo de separar o look no dia anterior

Ao chegar na Globo, ela começa a correria: "Acompanho o fechamento do jornal na redação, faço a maquiagem, me arrumo, troco de roupa. Aí faço as chamadas, que são para a internet e algumas praças também, contando o que vai ter no Bom Dia Brasil. Por volta de 8h10 vou para o estúdio, para gravar a escalada e, depois, o jornal ao vivo para o Brasil todo".

Ana Paula contou que precisou mudar e adaptar sua rotina para apresentar o telejornal. “Comecei a aprender a acordar cedo, a botar a minha vida toda para começar mais cedo e dormir mais cedo. Tem que ter disciplina para trabalhar nesse horário", afirmou, e completou: "Mas é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui todos os dias, nesse noticiário logo de manhã cedo, trazendo informações para todos os brasileiros".