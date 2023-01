Ana Paula Araújo revela que vive rotina de intensa para apresentar 'Bom Dia Brasil'

"Acordo 5:30", revela a apresentadora do 'Bom dia Brasil', Ana Paula Araújo, ao revela qual é a sua rotina

Com o programa completando 40 anos, Ana Paula Araújo (50) revelou sua rotina para apresentar o programa. A jornalista contou ao site G1 que, para conseguir comandar o programa, ela é obrigada a manter uma rotina extremamente rígida e cansativa.

"Acordo todo dia às 5h30 e chego na TV por volta das 6h. Já deixo tudo separado na véspera: a roupa que vou vestir, tudo que tenho que trazer. Então, eu chego bem rápido", conta a âncora, revelando seu segredo de separar o look no dia anterior

Ao chegar na Globo, ela começa a correria: "Acompanho o fechamento do jornal na redação, faço a maquiagem, me arrumo, troco de roupa. Aí faço as chamadas, que são para a internet e algumas praças também, contando o que vai ter no Bom Dia Brasil. Por volta de 8h10 vou para o estúdio, para gravar a escalada e, depois, o jornal ao vivo para o Brasil todo".

Ana Paula contou que precisou mudar e adaptar sua rotina para apresentar o telejornal. “Comecei a aprender a acordar cedo, a botar a minha vida toda para começar mais cedo e dormir mais cedo. Tem que ter disciplina para trabalhar nesse horário", afirmou, e completou: "Mas é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui todos os dias, nesse noticiário logo de manhã cedo, trazendo informações para todos os brasileiros".