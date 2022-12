Com o fim das gravações de Poliana Moça, Thais Melchior reflete sobre o legado da novela: “Transformação”

A atriz Thaís Melchior, que interpreta Luísa em “Poliana Moça”, comentou sobre a reta final da novela e relembrou personagens de sua carreira

Com o encerramento das gravações da novela “Poliana Moça” e a reta final da trama sendo exibida no SBT, a intérprete de Luísa, Thaís Melchior (31), tem muito o que refletir sobre a produção. A atriz começou a dar vida a Luísa ainda na novela “As Aventuras de Poliana”, em 2018, e conquistou ainda mais o público na continuação da trama.

Em seu Instagram, ao se encerrarem as gravações da novela, Thaís prestou uma bela homenagem a sua personagem e revelou: “A Luísa faz parte de um processo muito solitário e importante meu”. Em conversa com a CARAS Digital, a atriz contou que, para viver Luísa, teve que se mudar sozinha para São Paulo, sendo que vivia no Rio de Janeiro.

“Existe amor e existe natureza em São Paulo, eu consegui achar meus cantinhos na cidade”, refletiu a “carioca-paulista”.

Sobre a cena mais marcante da trama de Íris Abravanel, Thaís não hesita em responder: “Com certeza, a morte do Marcelo”. A atriz, que interpreta a tia da protagonista Poliana, comentou que a descoberta do falecimento do personagem de Murilo Cezar aconteceu durante as gravações de uma cena da lua de mel do casal na praia.

“Foi um choque. Eu e o Murilo tivemos que digerir aquilo e gravar a cena da Lua de Mel”, relembra a atriz. Porém, a morte do personagem não era algo tão inesperado, como contou Thaís: “A gente sabia que tinha a possibilidade dele morrer, porque nos livros em que a novela se baseia, o personagem morre”.

Ainda na reta final de Poliana Moça, a situação para Luísa apenas se complicou. Nesta semana, além da perda de Marcelo, a personagem de Thaís tem que lidar com o sequestro da sobrinha e protagonista da novela interpretada por Sophia Valverde. “Ela ainda tá vivento o luto tudo junto com esse sequestro da sobrinha que é tão especial para ela, então não está fácil”, conta.

Sem ter mais a rotina de estudar ou ir resolver tarefas na parte da manhã e chegar aos estúdios do SBT às 13h, Thaís comenta o legado que Poliana Moça deixou nela: “Toda a história tem o significado de transformação, de mudança de vida”.

Além desta transformação, a artista também lembra os laços que fez com todo o elenco que acompanhou por cerca de cinco anos em “As Aventuras de Poliana” e “Poliana Moça”. “A gente não está brincando quando falamos que somos uma família”, afirmou a atriz, que viu jovens como Sophia Valverde, Igor Janssen e Luisa Bresser crescerem em frente e atrás das câmeras.

15 anos de carreira de Thais Melchior

Com o final de mais uma produção, Melchior também olha para trás em sua carreira como um todo. A atriz, que começou em produções da Rede Globo, completou 15 anos de carreira em 2022 e relembrou um tipo de personagem qye a acompanhou por muito tempo: “Eu tive personagens muito fortes. Sempre interpretei mocinhas, é difícil interpretar mocinhas. Todas eram desafiadoras, eram mocinhas muito fortes”.

Relembrando suas diversas personagens, uma se destacou para Thaís. Em 2021, a artista atuou na novela bíblica Gênesis, da Record TV, e saiu de sua zona de conforto: “A Raquel veio no momento que eu precisava dar uma desconstruída. Estava entre as gravações de As Aventuras de Poliana e Poliana Moça, e pude sair um pouco da Luísa”.

Após 15 anos de carreira, e o fim do processo de viver Luísa após cinco anos, é hora de Thaís ter um merecido descanso. A atriz irá aproveitar o período de férias na Itália ao lado do namorado, Alex Gruli, que conheceu em São Paulo após sua mudança para viver Luísa. “Eu curto o processo, e agora vou aproveitar e viajar para a Itália com o Alex. Depois, em janeiro de 2023, estarei de portas abertas para o que vier”, promete a atriz para o próximo ano.