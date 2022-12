Igor Jansen e Luisa Bresser revelam detalhes inéditos sobre a reta final de 'Poliana Moça'

Os atores falaram ao PodCARAS sobre o desfecho de seus personagens em 'Poliana Moça'

‘Poliana Moça’ está entrando na sua reta final e o clima já é de despedida entre o elenco. Os atores Igor Jansen (18) e Luisa Bresser (17) estão felizes com o sucesso da parceria, já que recentemente, eles gravaram as últimas cenas da novela. No PodCARAS, os artistas comemoraram o resultado final do projeto e ainda revelaram o futuro dessa colaboração.

Entre os atores, o clima já é de festa e despedida. “Teve uma festa dentro da novela e que foi a penúltima cena que todo o elenco gravou, então foi super gostoso, foi a festa de formatura… eu chorei, é muito intenso. Às vezes as pessoas falam é por falar mesmo, mas realmente a relação que a gente construiu, principalmente com o nosso elenco, foi algo muito intenso, porque você acaba passando anos, com pessoas todos os dias de segunda a sábado… acaba passando mais tempo com eles do que com a sua família… Eu chorei, mas já superei”, confessou Luisa.

Igor Jansen conta que já trabalhou por vários anos na emissora, mas considera o entrosamento que teve com a equipe de 'Poliana Moça’ um vínculo especial. “Você cria um vínculo muito grande não só com o pessoal do elenco, mas com a produção toda, com a rotina, com os câmeras, com assistente de cabo, com assistente de limpeza, com maquiador. Então você cria um vínculo muito grande ali no SBT, que para mim era cinco anos indo de segunda a sábado, indo lá, zoando, trabalhando”.

Em seguida, sem hesitar, Luisa respondeu: “Eu achei muito interessante essa fase que está tendo em ‘Poliana Moça', é que agora que vai ter questões com sequestros assim, só que cenas realmente muito lindas, cenas de florestas, não sei se com Helena, tá?!”.

Durante o bate-papo, os atores mantiveram o suspense sobre o desfecho da novela e convidaram o público a acompanhar as emoções finais da trama. “O mais legal é que vai desencadear outra pegada pra novela agora. Ah, a Helena já saiu, Poliana vai ser sequestrada… A sophia, ela não tem sossego, não consegue ficar com um boy, ficou paraplégica, perdeu os pais e agora vai sequestrada”.

Complementando a resposta, Igor disparou. “Ninguém tem paz na novela, vai ter sofrimento eu coloquei até uns spoilers no meu Instagram também porque é bom para esquentar um pouco”.

Por fim, Igor acrescentou: “O João ele agora vai entrar numa trama muito importante que não sei se pode falar, porque vai envolver muito família e o João é um menino que ele perdeu os pais muito cedo também, ele chegou a não conhecer os pais e assim teve todo a trama nas ‘Aventuras de Poliana’ que é o Tião e a Josefa adotaram ele lá no interior do Ceará e aí depois ele descobriu que a tia Rute era a verdadeira tia dele, então vai ter muita coisa envolvendo a família verdadeira”, declarou ainda o famoso, que dá vida a João", revelou.

VEJA A ENTREVISTA DE LUISA BRESSER E IGOR JANSEN AO PODCARAS: