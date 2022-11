Sophia Valverde anuncia o fim do contrato com o SBT

Estrela da novela Poliana Moça, Sophia Valverde revela que não renovou o contrato com o SBT

A atriz Sophia Valverde (17) revelou que encerrou o contrato com o SBT depois do sucesso nas novelas As Aventuras de Poliana e Poliana Moça. A estrela contou que seu contrato chegou ao fim nesta quarta-feira, 30, e resolveu fazer um textão nas redes sociais para agradecer pela sua trajetória na emissora de Silvio Santos.

Sophia relembrou os seus projetos no canal e agradeceu pelas oportunidades que teve ao longo do contrato. "Hoje meu contrato se encerra com o SBT. O SBT foi onde iniciei minha carreira de atriz. Gratidão também a todos da produção (foram tantos), câmeras, equipe de iluminação, contra regras, equipe de som, iluminação, preparadores de elenco, Rosinha e suas assistentes, gratidão pela Helena (por fazer tantos tours comigo pro sbt e por ter me acompanhado em tantas gravações de outros programas da casa) e sua equipe, pessoal da equipe de música, da equipe de coreografia, figurinistas, equipe de cabelo e maquiagem, pessoal da costura, da água, motoristas, seguranças do sbt, pessoal da praça de alimentação, da conti, aos meus colegas de elenco de todas novelas. Pensa num pessoal maravilhoso e que tinha prazer em estar junto, trabalhar junto e rir muito de tantas coisas… em especial ao Pedra que sempre me contava histórias da vida dele kkkkk! Como vou sentir saudade de tudo isso", disse ela.

E completou: "Mas a vida de artista é assim: um dia você está em uma produção e num outro você está em outra. Vive vários personagens durante a carreira. Sou muito grata porque sei que até aqui foi DEUS quem cuidou de mim e que me direcionou de uma forma tão linda. E coloco nas mãos Dele o meu futuro, acreditando que Ele colocará no meu caminho apenas aquilo que será bom pra mim e pra minha família. Obrigada a todos que assistem a novela e que dia a dia me mandam mensagens queridas e cheia de amor. Amo vocês e obrigada por estarem ao meu lado sempre me apoiando".

Por fim, ela contou que saiu da emissora de portas abertas para futuros projetos. "O fim de um contrato não é o fim de novas possibilidades. Mas o início de novas experiências e realizações. Esse ciclo que se encerra hoje não me impede de voltar, porque sei que as portas estarão abertas. As memórias boas e felizes serão eternas. Gratidão SBT, sempre", contou.

Em sua trajetória no SBT, Sophia Valverde atuou em Chiquititas, de 2013, Cúmplices de um Resgate, de 2015, As Aventuras de Poliana, de 2017, e Poliana Moça, de 2021.