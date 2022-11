Poliana Moça: resumo da novela de 28 de novembro a 2 de dezembro

Nos próximos capítulos de Poliana Moça, Poliana é sequestrada e reza e implora por sua vida

Capítulo 181, segunda-feira, 28 de novembro

Não matriculado, LUC1 (Pinóquio) anda pela escola participando das aulas; como o androide tem muitas informações em sua memória, ele acaba se destacando mais que outros alunos. Sérgio diz para Joana que eles estão vivendo espionagem empresarial e que a demissão do Jefferson foi arquitetada para ele ser contratado na ‘Luc4Tech’ e investigar o LUC1 (Pinóquio). Renato aparece na casa de Ruth e conta para João e Bento que agora namora a tia deles; os meninos ficam insatisfeitos. Chateado, Antônio continua a mandar mensagens para Violeta, a filha foragida. Luísa assiste ao último vídeo póstumo de Marcelo. Otto dá o suporte para a cunhada. A turma do colégio combina de ir ao clube; Poliana convida Éric e o ex-namorado diz que vai pensar sobre o convite. Poliana e amigos vão jogar vôlei no clube. Com o pé machucado, João fica de fora da partida. Helena saca e dispara a bola longe. Poliana vai buscar a bola, Tânia aparece e a surpreende.

Capítulo 182, terça-feira, 29 de novembro

Tânia dá um abraço forçado em Poliana. A jovem tenta fugir dos braços da vilã, mas acaba sendo sequestrada. Com o pé machucado, João não consegue ir atrás do carro em que Poliana foi apreendida. Éric aparece no clube, João pede ajuda do rival para correr atrás do veículo. Otto acalma Luísa com o vídeo, mas logo recebe ligação de João comunicando o rapto de Poliana. Tânia leva Poliana para o cativeiro. Na ‘Luc4Tech’, Raquel acha o comportamento de Jeff estranho. André vai visitar Celeste, e Raquel defende que ele foi lá para vê-la e não a ficante. Celeste chega e nota aproximação dos dois. Celeste beija André na boca para provocar Raquel. Otto conta para Glória sobre o sequestro da filha e diz que Tânia e Roger estão envolvidos; eles brigam feio. Glória sai escondida da casa de Otto e vai ao encontro de Roger. João tenta explicar detalhes do sequestro para Otto. Joana fica preocupada com o caso de Poliana. Helena pede aos pais para ir junta a eles até a comunidade para espalhar cartazes em busca da amiga. Roger visita os bastidores do cativeiro para falar com Tânia; Roger diz que ela perdeu o juízo. A Cobra afirma que precisa de muito dinheiro para fabricar os androides. Com dó de Poliana por ter sofrido sequestro, Violeta declara a Waldisney que pensa em largar o caminho do crime.

Capítulo 183, quarta-feira, 30 de novembro

Otto vai até o quarto de Poliana e chora ao lembrar da filha. No cativeiro, Poliana reza e implora por sua vida. Tânia liga para Otto e pede meio milhão em criptomoedas não rastreáveis. A polícia afirma que está monitorando as ligações de Tânia e pede para Luísa e Otto mantê-la mais tempo no telefone. ‘Yupechlo’ se junta novamente com ‘Magabelo’ em prol de Poliana. André admite à Nanci que ainda é apaixonado por Raquel. Claudia e Joana dão apoio à Luísa. No cativeiro, Roger passa por revista antes de entrar no local; Tânia alega que não confia mais nele por querer soltar Poliana. Os capangas de Tânia roubam o cartão de crédito de Roger. Waldisney diz para Violeta que quer ir atrás de Nanci, já Violeta declara que está mexida com as mensagens do pai e que talvez esteja arrependida dos crimes. João, Bento e Luigi distribuem cartazes com informações de Poliana. Luísa pede ajuda para o irmão Durval para se unirem e venderem a parte da herança dos pais para conseguir pagar a Tânia. Dentro do cativeiro, Poliana conta a história de vida para um capanga chamado Dinaldinho [Walmick de Holanda] e o comove; ela pede ajuda para fugir.

Capítulo 184, quinta-feira, 01 de dezembro

André termina com Celeste. Helena ajuda o pai a espalhar panfletos pela comunidade, ele explica as regras que existem na comunidade. Helena começa a sair da sua bolha e entender mais o trabalho do pai. Otto diz a Joana e Sérgio que não será mais dono da empresa, já que vai vender sua parte para conseguir dinheiro. Waldisney e Violeta anunciam ao Roger que querem a parte deles, porque estão pulando fora do mundo do crime. Na galeria de arte, Glória e Luísa se juntam para vender mais quadros. Um capanga implementa o cartão roubado de Roger no clube, no local exato do sequestro. Acompanhadas de Eugênia, as crianças dos clubinhos vão até o clube, em busca de pistas. O Pinóquio remove o rastreador que embutido no seu corpo e coloca no bolso de Roger. Roger nota que perdeu o cartão de crédito. Meninos dos clubinhos veem o cartão de Roger na cena do crime. O capanga Dinaldinho, que ficou encantado por Poliana, afirma à menina que vai fugir com a família e deixa a porta do cativeiro aberta propositalmente. Tânia pega Poliana no flagra e arrasta ela de volta à sua cela. Luca encontra Jefferson trabalhando no final de semana na ‘Luc4Tech’ e questiona se ele é um espião. Forçada, Poliana expõe à Tânia que foi um capanga que deixou a porta aberta.

Capítulo 185, sexta-feira, 02 de dezembro

Pinóquio tenta rastrear Roger. Disfarçado, Otto vai atrás de Roger. As crianças do ‘Magabelo’ e ‘Yupechlo’ perguntam para o segurança do clube se Roger Pessoa é sócio da instituição; o segurança comprova que não. Tânia vê imagens das câmeras de segurança, em que o capanga Dinaldinho conversa horas com Poliana. A Cobra afirma que vai atrás de Dinaldinho. João deixa rivalidade com Éric de lado, manda mensagem para encontrar com o colega e juntos pensarem em algo para ajudar Poliana; Éric aceita. Tânia liga para Otto e Luísa lembra que ele deve ficar mais tempo no telefone; Tânia pede mais dinheiro pelo fato de Poliana tentar escapar. Bento dá suporte à Kessya. Tânia diz que vai deixar Poliana falar com o pai pelo telefone, mas repassa algumas regras. Davi leva Lorena e Chloe para falar com Otto sobre elas terem encontrado cartão de crédito no local do crime; elas entregam o cartão para Otto. Roger liga para Tânia perguntando sobre o cartão de crédito. Otto mostra o cartão à mãe e afirma que Roger estava envolvido o tempo todo. Éric se encontra com João, eles se reúnem para desenhar o rosto e juntar detalhes do sequestrador; ambos desejam ir à delegacia para retrato falado. Através do rastreador introduzido no bolso de Roger, Pinóquio acha uma suposta localização de Poliana.