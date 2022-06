Com a irmã gêmea, Renata Vasconcellos curte a natureza e confunde: ''Quem é quem?''

Apresentadora Renata Vasconcellos mostrou momento com a irmã gêmea e confundiu os internautas mais uma vez

CARAS Digital Publicado em 19/06/2022, às 13h40

A apresentadora Renata Vasconcellos (49) confundiu mais uma vez os internautas ao mostrar fotos com sua irmã gêmea.

Neste domingo, 19, a jornalista global apareceu com Lanza Mazza(49) curtindo a folga em meio à natureza e impressionou com a semelhança com a irmã.

"As partes boas da vida. Bom domingo!", desejou Renata Vasconcellos ao aparecer aproveitando o momento com leveza.

Nos comentários, os internautas admiraram as irmãs e se mostraram impressionados com a semelhança delas. "Difícil é saber quem é quem", falaram. "Gente, quem é a Renata? Às vezes acerto, a maioria das vezes erro", disseram outros.

Ainda recentemente, Renata Vasconcellos compartilhou fotos no espelho com Lanza e confundiu novamente os fãs.

Renata Vasconcellos mostra momento com a irmã gêmea; veja: