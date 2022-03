Renata Vasconcellos faz foto no espelho com a irmã gêmea e confunde: ''Quem é quem?''

Apresentadora Renata Vasconcellos publicou clique ao lado da irmã gêmea e impressionou com forte semelhança

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 08h40

A apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos (49), confundiu os internautas ao compartilhar fotos com a irmã gêmea.

No último sábado, 19, ela registrou momentos com a irmã Lanza Mazza(49) e chamou a atenção com a forte semelhança que elas têm.

"Tarde feliz", mostrou a jornalista o a selfie com a estilista. Em outro registro no elevador, elas apareceram de perfil no espelho.

Os cliques das gêmeas tão idênticas deu o que falar na rede social. "Quem é quem?", perguntaram. "Minha mente bugou agora", brincaram.

Recentemente, Renata Vasconcellos e Lanza Mazza foram juntas tomar vacina. Ao aparecerem de máscara, ficou mais difícil de tentar adivinhar quem seria quem.

Veja a foto de Renata Vasconcellos com a irmã gêmea:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Vasconcellos (@renatavasconcellosoficial)