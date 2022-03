Com fotos dos bastidores, Giovanna Ewbank fala sobre novo trabalho: ''Serei uma bruxa''

Giovanna Ewbank vai estrelar série ao lado de Cleo e Erika Januza e falou sobre o novo projeto nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 16h33

Giovanna Ewbank(35) usou as redes sociais para falar sobre seu novo trabalho.

A atriz vai estrelar a nova série do Disney+, A Magia de Aruna, ao lado de Cleo (39) e Erika Januza (36), e para celebrar o projeto, compartilhou em seu perfil no Instagram algumas fotos dos bastidores da gravação e falou interpretar uma bruxa.

"Quem aqui já sonhou em ser uma princesa da Disney??? E uma bruxa??? Eu particularmente sempre me encantei pelas bruxas e suas histórias, mas a bruxa no real sentido da palavra, que sempre foram mulheres sábias e a frente do seu tempo! O universo dessas mulheres são muito mais profundos do que imaginamos", começou ela.

Ewbank aproveitou para dar um spoiler para os seguidores. "E hoje tenho o prazer de poder contar a vocês que EU SEREI UMA BRUXA DA DISNEY!! Vou estar nessa jornada junto com minhas duas bruxonas @erikajanuza e @cleo, mas só posso dar UM spoiler: Estamos construindo um universo mágico, lúdico e lindo!!!! Três bruxas com histórias de vida e personalidades completamente diferentes que se completam nessa nova série que esta sendo delicioso de filmar!!!", acrescentou.

A série está prevista para estrear em 2023, e Giovanna confessou que está bastante ansiosa para mostrar o trabalho para os fãs. "Ansiosa pra apresentar a vocês… logo logo na @disneyplusbr BRUXONAS DESSE BRASIL…CHEGUEM JUNTO!!!!! #AMagiaDeAruna #DisneyPlus", finalizou.

