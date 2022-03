Cleo, Erika Januza e Giovanna Ewbank vão estrelar série 'A Magia de Aruna', do Disney+

As atrizes Cleo, Erika Januza e Giovanna Ewbank gravam nova série do Disney Plus, 'A Magia de Aruna', que estreará ano que vem

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 13h15