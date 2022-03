Giovanna Ewbank mostra novo visual para personagem: ''Tô me achando''

Apresentadora Giovanna Ewbank alongou os fios e publicou fotos exibindo a transformação para viver nova personagem

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 11h45

A apresentadora Giovanna Ewbank (35) encantou os seguidores ao surgir com novo visual nas redes sociais!

Nesta quinta-feira, 24, a esposa de Bruno Gagliasso (39) compartilhou cliques exibindo a transformação nos fios. Com os cabelos mais longos, ela mudou o tom do loiro para um novo trabalho, sem dar detalhes da nova personagem e do projeto.

Em seu feed no Instagram, a musa posou em frente ao espelho ainda no salão, usando calça jeans e top que deixou sua barriga à mostra, e revelou que amou o resultado da mudança no look.

"Eu pisquei e o cabelo cresceu rsrsrs. Quem já tá apaixonada pelo cabelo novo da personagem antes mesmo de estar finalizado?", começou escrevendo.

Na sequência, Gioh agradeceu a cada um dos profissionais responsáveis pela mudança. "Nesse post quero muito agradecer e valorizar os profissionais que sempre fazem esse trabalho com tanto amor, cuidado, dedicação e se virando nos 30 kkkkkkk… Sem eles nada seria possível e principalmente, mantendo a saúde do meu cabelo".

"SEGUUURA QUE TÔ ME ACHANDO HEIN!!!", disse ainda Giovanna Ewbank.

Giovanna Ewbank se declara para Bruna Marquezine

Recentemente, Giovanna Ewbank e Bruna Marquezine curtiram dias de descanso na chácara de Regina Casé (68) e posaram deslumbrantes em cliques publicados na web. A loira aproveitou para se declarar para a estrela do novo filme da DC Comics, Besouro Azul."Botamos um cropped e……fomos pra capela! Kkkkkkkkkk, te amo muito girafinha, qualquer dia, lugar e momento são mais especiais com você!",disse ela.

Confira as fotos do novo visual de Giovanna Ewbank: