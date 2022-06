Com covid-19, Ana Maria Braga atualiza seu estado de saúde: ''Mais uns dias em casa''

Afastada do 'Mais Você' após testar positivo, Ana Maria Braga contou que terá que ficar mais um tempo longe

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 12h37

A apresentadora Ana Maria Braga (73) continua afastada do Mais Você após ter testado positivo para a covid-19 pela segunda vez na última semana.

Nesta quarta-feira, 1, a loira contou para os internautas como está e falou que ainda terá que continuar isolada devido à doença.

"Estou bem melhor meus queridos. Mas com esse perfume de covid, ainda é preciso tomar distância, então mais uns dias em casa…", disse ela ao compartilhar um vidro de perfume.

Nos últimos dias, Ana Maria Braga se pronunciou após descobrir que estava com covid-19 novamente. Em sua rede social, ela mostrou o que estava fazendo e fez um desabafo. "Porque pegar covid é muito ruim", disse ela na ocasião.

Ao ter sintomas de gripe, a loira decidiu se afastar do Mais Você após alguns testes darem negativos. Contudo, no final ela acabou descobrindo que estava com o vírus.

Ana Maria Braga fala sobre seu estado de saúde; veja: