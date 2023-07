Climão! Gloria Pires dá alfinetada em repórter ao vivo no Mais Você

Repórter do Mais Você interrompe concentração de Gloria Pires e a atriz alfineta: 'A gente não tem botão'

A atriz Gloria Pires deu o que falar nas redes sociais ao fazer uma rápida aparição no programa Mais Você, da Globo, na manhã desta segunda-feira, 17. Isso porque ela deu uma alfinetada no repórter Ivo Madoglio, que invadiu a gravação de uma cena da novela Terra e Paixão. A cena viralizou nas redes sociais por causa da 'bronca' dela no rapaz .

Durante o programa Mais Você, Ivo Madoglio foi visitar o estúdio de gravação da novela Terra e Paixão para falar com o ator Tony Ramos. Porém, ele viu que a cena ao lado estava em uma pausa e foi falar com Gloria Pires e Cauã Reymond.

No entanto, Pires demonstrou que não gostou de ser interrompida em sua concentração e alfinetou o repórter . “Não acabamos ainda. Estamos no meio de uma cena importantíssima, vocês têm que ajudar os coleguinhas, gente, porque a gente não tem botão”, disse ela ao vivo.

O repórter tentou se defender. “Estão mudando a câmera de posição”, afirmou ele. Mas a atriz rebateu: “A gente está ligado aqui, tem que ficar concentrado”. No estúdio do Mais Você, Ana Maria Braga viu o climão e reagiu: “Pois é. Vem pra cá, Ivo, deixa eles aí, vou fazer um intervalo comercial”.

Gloria Pires celebra o casamento da filha mais velha

A atriz Gloria Piresencantou seus seguidores ao mostrar fotos inéditas da cerimônia de casamento de sua filha mais velha, Cleo, com o empresário Leandro D'Lucca. No Instagram, ela abriu um álbum de fotos com momentos de carinho com a herdeira e também imagens da celebração ao ar livre.

“TBT de um domingo superespecial! Ainda ganhamos uma super apresentação inesquecível de Eu e Elas”, disse a mãe coruja na legenda.

Cleo e Leandro D'Lucca se casaram pela terceira vez no último final de semana. Eles realizaram uma cerimônia ao ar livre e de frente para uma cachoeira com a presença de poucos amigos e familiares. Para a ocasião, todos usaram looks brancos ou em tons claros.