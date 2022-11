Cléber Machado cobra prêmio da Fifa: 'Parabéns para mim'

Cléber Machado viraliza após fazer comentário sobre prêmio da Fifa para Galvão Bueno

O narrador Cléber Machado surpreendeu os telespectadores ao fazer um comentário sobre um prêmio que Galvão Bueno recebeu da Fifa por ter narrado 12 finais de Copas do Mundo. O comunicador contou que já narrou 9 Copas e também poderia ganhar um prêmio.

O comentário de Machado pegou os fãs de surpresa e viralizou nas redes sociais. “Muito bom, muito bonito. Também quero dar parabéns para mim, eles podiam mandar uma coisinha dessa aí para mim, é a nona Copa do Mundo. Não sei se vale a distância, mas manda pelo Correio ou traz aqui pra gente”, disse ele, mudando de assunto na sequência.

Vale lembrar que Cléber Machado não viajou para o Catar com a equipe da Globo. Ele ficou na sede da emissora no Rio de Janeiro para comentar as transmissões de futebol por aqui.

O Cléber Machado claramente magoado de não ter ido pro Catar 😬 pic.twitter.com/k2wjTSIV2z — Գաբրիել 🇧🇷 (@vodimtenigranku) November 29, 2022

Cléber Machado fala sobre ter ficado de fora da ida ao Catar

Antes do início da Copa do Mundo do Catar, Cléber Machado comentou sobre o fato de não ter sido escalado para viajar com a equipe da Globo. "A Copa do Mundo é tão maior do que quem vai, quem não vai. Todo mundo quer ir pra Copa. Do estudante que começa a fazer jornalismo e até de um veterano. É, é uma questão de escala, questão de logística, é uma questão de recurso", disse ele, em entrevista ao site NaTelinha.

Quando a Globo divulgou a lista de profissionais de jornalismo que iriam para o presencial, algumas pessoas na internet estranharam a ausência de Cléber Machado. Hoje, ele é uma das vozes mais importantes do esporte na televisão aberta, comandando algumas partidas do Campeonato Brasileiro aos domingos na emissora global.

Ele ainda lembrou que também não foi mandado para cobrir a Copa de 1990, que aconteceu na Itália. “Mas na de 2002, o Luís Roberto ficou. Foi uma escolha deles”, contou, falando do colega de profissão que irá para o Catar esse ano.

“Tem toda uma estrutura pra fazer, tem todo um clima para fazer, tem todo um ambiente. Cada Copa do Mundo é de um jeito, entendeu? Cada uma tem o seu detalhe. Sem crise”, disse.