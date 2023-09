Cid Moreira comove ao falar da morte da filha: ‘Não conseguiu’

No programa Encontro, Cid Moreira relembra a dor de perder uma filha

O apresentador Cid Moreira participou do programa Encontro, de Patrícia Poeta, na manhã desta sexta-feira, 29, e relembrou um momento doloroso de sua trajetória. Ele comentou sobre a morte da filha, Jaciara, que faleceu em 2020 em decorrência do enfisema pulmonar após ser fumante. Na conversa, ele comoveu ao lamentar a morte da herdeira.

O assunto surgiu quando Patrícia Poeta perguntou: “A tristeza de perder uma filha, que foi uma parte né, uma parte sua que morreu. Como é que você encontrou forças para passar por isso?”. Então, ele declarou sobre a filha ter sido fumante: “Ela poderia ser uma grande apresentadora. Mas a dr*ga… surgiu a dr*ga e ela não conseguiu”.

Essa não foi a primeira vez que ele falou sobre a morte da filha. Há algum tempo, Cid Moreira viu o caso de Whindersson Nunes, que perdeu um filho logo após o nascimento, e falou sobre a dor de um pai em perder o filho. "Eu fiquei muito comovido com essa foto no Instagram do Whindersson Nunes! Os meses de espera. O amor! A ansiedade e, infelizmente, no final a dor! Cada mãe e pai que passaram por isso sabem do que eu estou falando! Não perdi a minha filha bebê! Ela era bem adulta e mesmo assim uma parte de mim morreu com ela! Imagina os sonhos e expectativas que uma criança traz para nossas vidas?", disse ele na época.

Cid Moreira mostra detalhe de sua nova casa

O apresentador Cid Moreira está em um novo lar! Há poucos dias, ele e a esposa, Fátima Sampaio Moreira, contaram que mudaram de casa recentemente e já estão curtindo a nova propriedade.

Em um vídeo nas redes sociais, Fátima exibiu o jardim luxuoso da casa, que tem piscina e árvores em uma grande área aberta. Além disso, ela mostrou que a casa é térrea e tem portas e janelas brancas.

“Primeiro final de semana na casa nova! Felizes da vida”, disse ela.De acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, a nova casa de Cid Moreira tem 680 metros quadrados e fica na serra do Rio de Janeiro.

Vale lembrar que Cid Moreira completou 96 anos de vida nesta sexta-feira, 29 de setembro.