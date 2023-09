Cid Moreira revela detalhe de como é sua casa nova

Aos 96 anos, Cid Moreira muda de casa e mostra o jardim encantador de seu novo lar

O apresentador Cid Moreira está em um novo lar! Há poucos dias, ele e a esposa, Fátima Sampaio Moreira, contaram que mudaram de casa recentemente e já estão curtindo a nova propriedade.

Em um vídeo nas redes sociais, Fátima exibiu o jardim luxuoso da casa, que tem piscina e árvores em uma grande área aberta. Além disso, ela mostrou que a casa é térrea e tem portas e janelas brancas.

“Primeiro final de semana na casa nova! Felizes da vida”, disse ela.De acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, a nova casa de Cid Moreira tem 680 metros quadrados e fica na serra do Rio de Janeiro.

Vale lembrar que Cid Moreira completou 96 anos de vida nesta sexta-feira, 29 de setembro.

Cid Moreira relembra o Jornal Nacional

Recentemente, Cid Moreira relembrou em entrevista um momento em que quebrou protocolos durante a apresentação do Jornal Nacional. Em 1987, o âncora quebrou protocolos do Jornal Nacional e surpreendeu a equipe e audiência ao recitar um poema e sussurrar. Cid tomou a atitude inusitada no dia 18 de agosto, um dia após o falecimento do poeta Carlos Drummond de Andrade.

“O jornal era muito formal. Quando morreu o Drummond de Andrade, a direção resolveu me tirar da bancada e ler um trecho do poema dele em pé, aquele ‘E agora José?’. Daí eu combinei com o operador [de câmera]: ‘ó, não fala nada pra ninguém. Eu vou fazer e, no final, vou sussurrar. Então você aumenta o gancho [de som], tá?’ Aí, eu falei o poema e o [trecho final] ‘E agora, José?’ sussurrando”, lembrou o jornalista em entrevista para o blog Splash da UOL.

Cid ainda lembrou da recepção que recebeu após a surpresa: “Eu fui cumprimentado por todos os colegas entende? Eu inventei muita coisa no jornal”.

O jornalista, que hoje produz vídeos para o YouTube, comentou sobre esta evolução nos telejornais: “Tudo no mundo evolui. À época, eu tinha que ficar sentadinho ali. Tinha que me comportar. Hoje, o negócio é mais a vontade, mais informal, né? Então, quando você está num clima de formalidade, fica difícil você sair dele. Naquela época, isso era impossível. Hoje é possível. E amanhã, outras ideias surgirão”, refletiu Cid.