Cid Moreira abre o jogo sobre uma complicação renal e polêmica com os filhos

Cid Moreira conta com o apoio de sua Fátima para enfrentar as adversidades, conta sobre seu tratamento contra complicação renal e também sobre o processo que os filhos abriram para tentar interditar o pai

Por Fernanda Chaves Publicado em 07/07/2022, às 12h03

Há mais de um ano, Cid Moreira (94) enfrenta uma complicação renal. O diagnóstico veio depois de um check- up. “Eu fui todo metido fazer. ‘Não tenho nada!’ E o doutor disse: ‘Você tem!’ (risos)”, lembra o ícone do jornalismo, cheio de bom humor. Para a mulher dele, a também jornalista Fátima Sampaio (59), a notícia foi um choque. “O impacto primeiro é de que acabou a vida, o rim é muito sério”, recorda.

No início, o locutor e apresentador relutou em aceitar o tratamento renal, mas acabou cedendo. Depois de fazer dietas e passar pela hemodiálise no hospital, agora Cid se trata em seu duplex, em Petrópolis, município do Rio de Janeiro. E é a própria Fátima quem faz a diálise. “É que ela é um pouco ciumenta”, brinca o paulista. Orientada pelo médico, a jornalista fez um curso para aprender a mexer no aparelho. “A gente dorme abraçadinho, sem roupa às vezes com calor, acorda de noite para fazer xixi, com uma pessoa sentada lá? Então pensei, ele está tão bem, acho que dá para fazer”, conta.

Segundo Cid, ele já está 98% recuperado, trabalhando para chegar aos 100%. Sua rotina voltou ao normal, com exercícios diários em sua academia, pilates e trabalhos em seu estúdio. O casal ainda não sabe quando o tratamento irá acabar. “Até os 200 anos tem tempo!”, diverte-se Cid, mantendo o bom humor.

Em meio ao período cuidando da saúde, o par ainda se viu envolvido em polêmicas. Os filhos de Cid, Rodrigo e Roger Moreira, moveram um processo contra os dois, querendo interditar o pai, afirmando que Fátima estava querendo os bens do marido. “Isso foi uma vergonha pra mim, mas eu tinha que passar por isso e aceitei, pacientemente. Mas já foi resolvido e ganhamos essa questão”, lamenta o locutor e apresentador. “Eu acho que os semelhantes se atraem e os contrários se repelem. Eu trabalho até essa idade para ter o direito de viver como, onde e com quem eu quero. Eu não posso abrir mão do meu direito de escolha, porque aí não adianta viver. O dia em que eu não tiver essa condição, eu prefiro morrer”, afirma ele, que está há 16 anos longe dos filhos. “Eu sentia essa necessidade de me afastar e ficar numa boa, não criar caso com ninguém”, emenda.

Fátima ainda teve uma denúncia de maus-tratos na delegacia e o caso foi arquivado pelo Minis­tério Público. “Falaram muitas besteiras sobre ela”, critica Cid. Ela se chateou muito com a situação, que considera absurda. “Eu pensei que eles iriam fazer qualquer coisa assim comigo quando o Cid não estivesse mais aqui, mas eles não tiveram paciência. Fizeram tudo isso antes do barulho que se faz com a divisão dos bens, anteciparam as carroças, querendo uma coisa de uma pessoa viva”, lamenta ela, que nem chegou a conhecer Rodrigo. O par entrou na Justiça com um pedido de medida protetiva e avisa que não pensa em reconciliação. “Depois de tudo o que houve, eu prefiro ficar como eu estou”, afirma Cid, tranquilo.

Apesar das fortes emoções, o casal não perdeu a alegria de viver e segue mais unido do que nunca. “A gente se conheceu eu tinha 35 e ele 72. Fui me apaixonando, viramos dois jovens de 18 anos, pegando fogo, foi uma paixão louca e que durou muito tempo a paixão”, revela a jornalista. “Eu era garoto com 72, né? Agora que estou começando a me sentir idoso!”, brinca ele. Em uma nova fase, Cid e Fátima trocaram as longas viagens de avião pelo País e pelo mundo, por passeios de carro e torneios de tranca. “Dizem que a vida começa aos 40. A minha começou aos 70!”, constata o jornalista. “Às vezes as coisas mais improváveis, como o nosso amor, dão muito certo”, diz Fátima.

Fotos de Cid Moreira com sua esposa, Fátima: