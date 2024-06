Christina Rocha está em negociação com a RedeTV!? Saiba mais

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Christina Rocha abre o jogo sobre os rumores envolvendo negociação da apresentadora com a RedeTV!

Depois que Christina Rocha (66) encerrou seu contrato com o SBT, começaram diversas especulações sobre o futuro da apresentadora. Nos últimos dias, surgiram rumores que ela já está em negociação com um novo canal, a RedeTV!. Será que a informação procede? Saiba mais.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da apresentadora reforça que, no momento, ela não está em negociação com a RedeTV!. Apesar disso, eles esclarecem que Christina Rocha anda com bastante ideias e projetos para dar andamento em seu canal no Youtube.

Christina encerrou seu contrato com o SBT no começo do mês de maio, mesmo ela já informando os motivos de sua decisão, alguns rumores apontavam que ela deixou a emissora chateada, além disso, foi divulgado que Christina ficou frustrada por não ter sido escolhida para apresentar o Chega Mais, nova revista eletrônica do canal.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da apresentadora Christina Rocha desmente essa informação. Eles mencionaram que a saída da comunicadora não tem relação com o Chega Mais, os motivos já foram informados.

NO ELENCO DE A FAZENDA?

Recentemente, durante uma participação no 'O Programa de Todos os Programa', no YouTube, comando pelo jornalista Flávio Ricco, a artista contou que após deixar a emissora de Silvio Santos já recebeu algumas propostas para comandar um programa e um reality show. Christina, então, foi questionada sobre a possibilidade de aceitar um convite para integrar o elenco da atração rural.

"Nossa, eu na A fazenda seria expulsa no primeiro dia", afirmou a apresentadora, que garantiu que não recebeu nenhum convite. "Não tem nada não, pelo amor de Deus. Não é o que eu almejo para mim no momento. Que eu saiba, não teve nada disso", completou ela.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE CHRISTINA ROCHA: