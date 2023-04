Christiane Pelajo revela quando tomou a decisão de pedir demissão da Globo

Christiane Pelajo relembra a decisão de pedir demissão da Globo após 26 anos de trabalho: 'Passei por tudo que queria'

A jornalista Christiane Pelajo relembrou o seu pedido de demissão da Globo depois de 26 anos de trabalho. Ela deixou a emissora há poucos meses e revelou que a decisão foi tomada após um retiro.

"Aprendi muito em retiros e meditações. Inclusive foi em um desses retiros que eu decidi pedir demissão, foi algo especial e eu tive a certeza absoluta da decisão", disse ela na coluna de Lucas Pasin, do site UOL.

Então, ela contou o que passou em sua cabeça na época. "Sempre amei o que eu fiz por 26 anos. Passei por tudo que queria. Dei bom dia, boa tarde e boa noite no ar. Apresentei jornal sozinha, em dupla e em trio. Queria ver o mundo fora da TV e ter mais tempo pra mim. Tem sido muito bom", afirmou ela.

A jornalista ainda relembrou a época em que enfrentou um câncer no rim há alguns anos. "Na época, fiquei muito abalada. Foi um sofrimento grande e eu não tinha estrutura para que as pessoas me olhassem com cara de pena, de dó, de 'coitadinha, ela vai morrer'. Não aguentei isso. Por mais que eu me ache uma pessoa forte, naquele momento, estava fragilizada e não consegui me abrir", disse ela, que fala sobre a doença no livro Uma Sobe e Puxa a Outra.

Christiane Pelajo faz rara aparição com o marido

A jornalista Christiane Pelajoesbanjou romantismo ao curtir uma rara aparição em público com o seu marido, Fernando Sita. Os dois vivem um relacionamento discreto e longe da mídia. Porém, eles abriram uma exceção para prestigiarem as exposições 'rida Kahlo – Uma Biografia Imersiva e The Art of Banksy – Without Limits, em São Paulo.

Os dois estão juntos desde 2009, mas enfrentaram uma crise no casamento em 2019 e ficaram três anos separados. Eles reataram o romance em 2022.

Fotos: Leo Franco / AgNews