Christiane Pelajo dá beijão no marido em rara aparição em público

Ex-apresentadora da Globo, Christiane Pelajo esbanjou romantismo ao prestigiar exposição com o marido, Fernando Sita

A jornalista Christiane Pelajo, que deixou o grupo Globo em 2022, esbanjou romantismo ao curtir uma rara aparição em público com o seu marido, Fernando Sita. Os dois vivem um relacionamento discreto e longe da mídia. Porém, eles abriram uma exceção para prestigiarem as exposições 'rida Kahlo – Uma Biografia Imersiva e The Art of Banksy – Without Limits, em São Paulo.

Durante o evento, os dois posaram juntos e trocaram beijos apaixonados na frente dos fotógrafos de plantão.

Os dois estão juntos desde 2009, mas enfrentaram uma crise no casamento em 2019 e ficaram três anos separados. Eles reataram o romance em 2022.

Fotos: Leo Franco / AgNews

Christiane Pelajo fala sobre a saída da Globo

Em novembro de 2022, Christiane Pelajo deixou a Globo após 26 anos de parceira. Nas redes sociais, ela falou sobre a despedida. "Oi, gente! Tudo bem? Vocês estão super acostumados nesses últimos 26 anos a me ver dando bom dia, boa tarde e boa noite no ar. Vocês conhecem a Christiane Pelajo apresentadora. Então eu vim aqui agora para mostrar para vocês como é a minha vida, da Chris Pelajo. Quero contar para vocês o que eu faço, o que faço para a minha saúde mental, o que eu faço para o meu corpo, que está tudo interligado, lógico, né?", iníciou ela.

"Uma das coisas que eu adoro fazer é vir aqui nesse parque, é super pertinho da minha casa, eu venho correr, venho caminhar, faço muita ioga aqui no parque também. Um dia eu vou mostrar para vocês, tá? A minha aula de ioga tem uma personal de ioga que é maravilhosa. E eu queria saber o quê que vocês fazem para a saúde mental de vocês. O quê que estão fazendo para ter mais qualidade de vida? Me conta! Tá bom? Um beijão e volto aqui em breve já, já para contar outras novidades. Eu vou contar tudo da minha vida para vocês. Beijo", contou ela.

Por fim, ela disse: "A partir de hoje, vou dividir com vocês um pouco do meu dia a dia, da minha vida. Vou mostrar a Chris Pelajo por trás das câmeras. Essa sou eu cuidando da minha saúde mental. Me conta aqui o que vocês têm feito para cuidar de vocês? Escreve nos comentários!".