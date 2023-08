Christina Rocha vai às lágrimas com ligação da filha ao vivo: "Ela não gosta"

Christina Rocha vai às lágrimas com ligação da filha; discreta, ela mandou mensagem ao vivo para a apresentadora

Discretíssima, a apresentadora Christina Rocha foi surpreendida por um recado emocionante da filha ao vivo no Fofocalizando desta sexta-feira, 18. Em comemoração ao aniversário do SBT, ela recebeu uma homenagem da herdeira.

Orgulhosa da trajetória da mãe, Isabella Pássaro apareceu para se declarar. Ela exaltou a relação com a loira e também fez elogios para seu desempenho como profissional na emissora que já é uma segunda casa para seu talento.

"Eu tô aqui pra dizer que em meu nome e do Victor que a gente tem muito orgulho de você, não só da Christina, profissionalmente falando, mas do orgulho de termos uma pessoa tão guerreira como mãe", declarou ela.

E prosseguiu. "Você fez e faz toda a diferença na história do SBT já que você pertence a essa família desde o início e contribuiu muito para que ele se torne o que é hoje. Eu tô aqui pra te parabenizar por toda a sua trajetória", disse a jovem.

Christina Rocha ficou surpresa com o recado e se emocionou. "Ela não gosta de aparecer em nada, mas é muito bom ouvir isso. Depois eu te dou aquele presente, né?", disse a comandante do Casos de Família ao mandar um recado para a filha.

Fim do programa Casos de Família

Christina Rocha participou do Vênus Podcast e comentou sobre a notícia de que o SBT encerrou as gravações do programa Casos de Família. A apresentadora revelou seus sentimentos e falou sobre seu futuro após a suspensão das gravações do programa.

"Estou muito animada, eu estava saturada. Não gosto de ficar acomodada, eu não sou a Christina do Casos de Família, a Christina do SBT, sou apresentadora. Queria ter um programa diversificado, com entrevistas, nunca me deram a oportunidade de fazer esse tipo de programa. Acho que eu poderia ter feito muitas coisas e posso fazer porque não estou morta", disse ela em um trecho da entrevista.