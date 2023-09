Chris Flores reage à postura da família de Kayky Brito: "Estão dando um exemplo"

Chris Flores reage ao comportamento da família do ator, que está mostrando maturidade para lidar com o caso

A apresentadora Chris Flores fez elogios para a família do ator Kayky Brito nesta sexta-feira, 8. Durante o Fofocalizando, ela disse que o cuidado dos familiares com a imprensa e os envolvidos no caso são dignos de elogios.

Ela lembrou quando eles fizeram questão de mandar um recado aos fãs ao deixarem a delegacia. "Uma família incrível. Desde o primeiro momento, uma família naquela circunstância, tinha todo o direito do mundo para não falar com a imprensa, mas parou, conversou, agradeceu", disse.

Agora, a apresentadora disse que ficou surpresa porque eles ainda saíram em defesa do motorista. "E agora agradece ao motorista que atropelou o Kayky! Eles percebem que não foi culpa dele e que ele salvou a vida porque chamou o socorro. Que família, parabéns por serem quem são. Eles estão dando um exemplo", afirmou ela.

Neste 7 de setembro, a família de Kayky Brito publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo ao motorista Diones Silva. "Deixamos aqui também pública, reiterando o que já falamos pelo telefone, nossa genuína gratidão ao Diones Silva, motorista que foi um verdadeiro anjo na vida do Kayky, prestando socorro imediato para o mesmo, fato que com certeza salvou a vida dele! Seremos eternamente gratos! Por aqui, estamos concentrados na recuperação do Kayky, com muita fé, amor e gratidão”, afirmaram em uma nota. A atitude emocionou os fãs.

Novo boletim médico foi revelado nesta sexta

O ator Kayky Brito segue internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, após ter sido atropelado na madrugada do dia 2 de setembro. Um novo boletim médico foi emitido nesta sexta-feira, 8, para atualizar sobre o quadro de saúde do artista.

O documento informou que o ator segue sedado e em ventilação mecânica. “O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado e em ventilação mecânica, com o quadro clínico sob controle e sem alterações nas últimas 24h”, informaram.