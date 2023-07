Chris Flores fala sobre desejo do filho de Gugu de virar apresentador: “Nunca contei”

A jornalista Chris Flores comentou sobre o desejo de João Augusto Liberato, o filho de Gugu, de ser apresentador televisivo

Nesta segunda-feira, 24, Chris Flores surpreendeu os seguidores ao comentar sobre a vontade de João Augusto Liberato de ser apresentador na TV. O filho de Gugu já havia comentado sobre o desejo no “Programa Silvio Santos” apresentado por Patrícia Abravanel.

No programa “Fofocalizando”, Chris revelou sobre uma conversa que teve com Gugu que ninguém nunca soube. “Vou contar algo aqui que eu nunca contei pra ninguém”, começou comentando a apresentadora.

“O João resolveu virar apresentador ainda quando era criança, ainda na pré-adolescência. Ele fez um canal no YouTube e cozinhava. Eu conversei com Gugu sobre isso e o Gugu disse na época pra mim: ‘Ele quer muito, ele gosta, e me tem como exemplo’”, ainda revelou Chris.

A apresentadora contou no programa do SBT o que Gugu teria dito como conselho para seu filho que pretende trilhar caminho na televisão: “Eu disse para ele que se quisesse fazer [televisão], não era uma brincadeira. Agora você vai se divertir, mas vai ter que levar isso como profissão, estudar muito, e entender a responsabilidade que é se comunicar com as pessoas”.

“O Gugu entendeu essa vontade dele, investiu na época, para que ele pudesse realizar esse sonho, e também entendeu que ele passaria um período necessário estudando, que é o que ele está fazendo agora. Então, Gugu, ele está seguindo, ele está chegando lá. E eu sei que tem mão sua”, comentou Chris.

João Augusto, que atualmente mora nos Estados Unidos, comentou com Patrícia Abravanel no Programa Silvio Santos sobre seu sonho de ser apresentador: “Tenho muita vontade de fazer TV. Estou fazendo Administração de Empresas nos EUA, e também Comunicação, porque sempre tive um interesse muito grande por isso... Adoro essa alegria toda que tem nos palcos”.

João Augusto Liberato é A CARA do Gugu sim ou com certeza???



E olha só, ele disse que também tem vontade em trabalhar com televisão!#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/aGdbhstAfi — Fofocalizando (@pfofocalizando) July 24, 2023

Visita especial!

Não foi só no SBT que João Augusto Liberato passou. O jovem também foi para a Globo e visitou uma gravação do programa “Altas Horas” apresentado por Serginho Groismann. O apresentador e o filho de Gugu posaram para uma selfie.

"Durante essa semana, João Augusto quis visitar o estúdio e acompanhar uma gravação do Altas Horas. O programa vai ao ar em duas semanas. Disse estar interessado em talvez fazer o que o pai fazia. Boa sorte", escreveu Serginho na legenda da postagem.