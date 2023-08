Cecília Malan reúne jornalistas correspondentes e seus filhos em encontro: ''Finalmente''

Cecília Malan reúne correspondentes globais, Bianca Tothier, Carolina Cimenti, Luisa Belchior e seus filhos em encontro especial

A jornalista Cecília Malan encantou ao mostrar um encontro que teve com as correspondentes globais e seus filhos no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, 15, a comunicadora compartilhou cliques do momento especial e chamou a atenção ao surgir com Bianca Tothier, Carolina Cimenti, Luisa Belchior e seus pequenos.

Em um parque com brinquedos infantis, as jornalistas, que cobrem as notícias fora do Brasil para a Globo, apareceram sentadas e com seus respectivos filhos no colo. Usando looks coloridos, as mamães e as crianças apareceram curtindo o momento de folga.

"Finalmente juntas! Um encontro que levou quatro anos pra sair!", contou Cecília Malan ao revelar os registros do passeio delas. Nos comentários, os internautas admiraram o grupo. "Que turminha linda", elogiaram. "Arrasou turma", aprovaram.

Mesmo morando fora, em Londres, na Inglaterra, Cecília Malan tem um relacionamento com o ator Murilo Benício. Vale lembrar que eles assumiram o namoro em 2022, quando ele participou do programa Domingão com Huck e contou que eles estão juntos. “Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo”, disse ele na época.

A filha da jornalista, Olimpia, de 4 anos, é fruto do antigo relacionamento dela com o ex-marido, Pierre Antoine, com quem ficou de 2013 a 2020.

Correspondente internacional da Globo em Londres desde o ano de 2015, Cecilia Malan foi casada durante sete anos, entre 2013 e 2020 . A jornalista viveu relacionamento com o francês Pierre Antoine, que trabalha com energia renovável, e, no ano de 2019, os dois receberam a filha primogênita.

Malan e seu marido não costumavam fazer muitas aparições públicas. Uma delas aconteceu em 2018, durante o lançamento do livro Uma certa ideia de Brasil, de autoria de Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda e pai da jornalista.

Na ocasião, os dois viajaram ao Rio de Janeiro e foram vistos também na companhia de Catarina Malan, mãe de Cecilia. Em meados de julho, Cecilia Malan agitou a web ao compartilhar um registro de Benício e Olimpia.

Na imagem, o ator e a pequena aparecem de mãos dadas enquanto fazem pose em uma rua de Biarritz, na França. Os três aproveitaram o verão europeu para tirarem alguns dias de férias e aproveitarem as belas paisagens.

