Cauã Reymond manda recado direto para Sonia Abrão: ''Para de ser''

Em entrevista ao 'A Tarde é Sua', Cauã Reymond manda recado com pedido inusitado para Sonia Abrão

A apesentadora Sonia Abrão compartilhou um trecho da entrevista que Cauã Reymond deu para o A Tarde É Sua. Nesta quinta-feira, 24, ela fez a publicação e mostrou o vídeo no qual o ator falou um pouco sobre sua atuação na novela Terra e Paixão e acabou mandando um recado para a jornalista.

Após fugir da pergunta da repórter sobre a colega de cena que vive Aline, a atriz Barbara Reis, o pai da filha de Grazi Massafera aproveitou a oportunidade para fazer um pedido inusitado para a apresentadora da RedeTV!.

Em tom de brincadeira e rindo, Cauã Reymond pediu para Sonia Abrão para de fazer comentários negativos. "Para de ser mazinha", disse o ator repetindo. A jornalista então se divertiu e riu. " Mas olha, Cauã, você escapou por um triz, porque eu ia colocar você e a Ju Alves na geladeira" , avisou ela que sempre opina sobre as situações do mundo dos famosos.

Ainda nos últimos dias, a comunicadora se pronunciou sobre a polêmica envolvendo a colega de profissão, Chris Flores. Sonia Abrão mandou um recado com um conselho para a concorrente de horário na TV.

Sonia Abrão critica Larissa Manoela após rompimento com os pais

Na terça-feira, 1º, durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV, a apresentadora Sonia Abrão decidiu opinar sobre a decisão da atriz Larissa Manoela de romper com seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, que até então gerenciavam a sua carreira e fortuna.

Para a apresentadora, Larissa não é independente "para bancar a própria vida", pois mesmo deixando de depender emocionalmente dos pais, agora ela precisa do apoio do noivo, o ator André Luiz Frambach, com quem está junto há um ano.

"Ela fala tanto em liberdade e independência e é por isso que ela tá rompendo com os pais, pela independência dela como pessoa, como mulher e financeira também. Só que me parece que ela só mudou o dono da situação. Ela tá deixando os pais para ficar totalmente dependente, é o que parece, do noivo e da família", disparou Sonia.

E completou: "Ela trocou na verdade. Não tem toda essa independência emocional para bancar a própria vida a partir do momento que agora ela tá tendo como apoio o outro lado. É só isso, para mim ela fez uma troca, mas a dependência continua e ela precisa prestar atenção", ressaltou.