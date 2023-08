Sonia Abrão manda recado para Chris Flores: ''Não chore''

Concorrente de Chris Flores, Sonia Abrão manda recado para apresentadora e aconselha

Após ser criticada por sua entrevista com a mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques, a apresentadora Chris Flores ficou emocionada com o apoio recebido de colegas e acabou chorando no Fofocalizando. Depois do episódio, Sonia Abrão resolveu mandar um recado para a colega concorrente nesta quarta-feira, 23.

Em sua rede social, a comunicadora do A Tarde É Sua compartilhou um clique com a jornalista, que está sofrendo críticas por sua postura, e aconselhou a amiga escrevendo algumas palavras de Fernando Pessoa.

"Chris Flores, minha amiga querida de tantas luas, não chore! Como já dizia Fernando Pessoa: “Segue o seu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é a sombra de árvores alheias!”. Amo você!", declarou-se Sonia Abrão que sempre divide opiniões com suas declarações em seu programa.

Outros profissionais da televisão saíram em defesa da apresentadora do Fofocalizando. Ratinho usou um espaço de seu programa para falar de Chris Flores e enaltecer seu trabalho. O comunicador acabou chamando Larissa Manoela de "aquela lá".

Chris Flores chora no Fofocalizando

Chris Flores foi às lágrimas nesta terça-feira, 22, durante o Fofocalizando. Ainda muito abalada após as críticas que sofreu por entrevistar a mãe de Larissa Manoela, a artista não conseguiu segurar as lágrimas.

Isso porque o programa exibiu a defesa que Ratinho fez ao vivo durante seu programa. Emocionada, ela se desculpou com o público ao ir às lágrimas após a exibição do vídeo.

"Eu quero pedir perdão a todos pela emoção. Eu tenho tentado me manter firme, mas o que o Ratinho fez ontem, eu não tenho nem palavras pra agradecer. Ele usou um espaço nobre pra me defender. E eu não pedi isso pra ninguém, nem pra casa. Nem pro SBT. Eu pedi o contrário", declarou ela.

"Obrigado, de coração. Nessas horas a gente descobre como as pessoas podem trazer amor, luz, respeito. Preciso agradecer muita gente que me procurou. Tudo é lido, visto, guardado. Fiquem tranquilos", disse ela que ainda afirmou que não usaria o caso pra ganhar likes em rede social. "É uma história triste", defendeu ela.