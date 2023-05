Cátia Fonseca quebra o protocolo, cita o marido e faz desabafo: "Querem levar"

Cátia Fonseca quebra o protocolo durante o 'Melhor da Tarde' e faz alerta para os fãs

A apresentadora Cátia Fonseca soltou o verbo nesta sexta-feira, 26, durante o Melhor da Tarde. Ao vivo na Band, ela fez um desabafo sobre um crime que está disparando em São Paulo.

“Gente, agora nós vamos falar sobre uma coisa que não é nada legal. Como vocês sabem, está crescendo o roubo de tudo, mas de moto também. Tem muita gente vendendo sua moto por medo de ser [assaltado]. O Rodrigo [Riccó] mesmo está vendendo a dele”, disse ela muito incomodada.

Ao citar o marido, ela disse que os dois costumavam ir de moto até o trabalho, prática que foi abandonada pelo casal. “Às vezes, a gente vinha trabalhar de moto. Tudo bem que eu vinha pra cá sem celular, sem nada. Mas, mesmo assim, a gente pode acabar sendo morto porque querem levar a moto”, continuou.

Cátia Fonseca disse que presenciou uma ação para tentar parar os roubos. “Ontem, quando a gente estava vindo aqui para a Band, estava tendo uma blitz policial e já tinham uns três guinchos lotados de moto. Eles estão fazendo essas apreensões, porque os bandidos roubam as motos e as utilizam para roubar outras coisas”, disse.

CORAÇÃO GENEROSO

A apresentadora Cátia Fonseca deu a sua opinião sincera sobre as fotos do flagra de Patrícia Poeta caminhando em uma praia durante a noite. Nas imagens, a apresentadora da Globo apareceu com a expressão triste após ser alvo de comentários maldosos nas redes sociais. Agora, Fonseca decidiu defender a colega de profissão contra os rumores de que teria sido uma cena armada.

"Sobre aquela foto da Patrícia Poeta na praia, tinha um monte de gente nas redes sociais dizendo que foi armado. Tem até um saco de lixo ali perto, algo que não combinaria com uma foto bonita, sinal de que ela poderia sim estar ali por acaso. Gente, as pessoas vão lá nas fotos dela de quinhentos meses atrás e falam absurdos. Como é que ela não vai ficar chateada? Qualquer um ficaria!", disse ela.