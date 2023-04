Sozinha, Patricia Poeta é fotografada em passeio noturno na praia

Patricia Poeta é flagrada durante passeio noturno em uma praia no Rio de Janeiro

A apresentadora Patricia Poeta viajou para o Rio de Janeiro após a apresentação do programa Encontro desta sexta-feira, 7, para curtir o final de semana de Páscoa. A estrela foi fotografada durante um passeio noturno em uma praia carioca.

Os paparazzi flagraram a comunicadora caminhando de look verde e com o chinelo na mão na areia da praia. A estrela estava com a expressão séria e sentou um pouco na areia para observar o mar.

Nesta semana, Patricia Poeta viu o seu nome virar assunto nas redes sociais após um climão com o apresentador Manoel Soares no programa Encontro, da Globo. Ela negou o climão após passar na frente dele durante o programa ao vivo.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela contou que se desculpou logo depois do ocorrido e que apenas estava tentando resolver um problema tecnológico na atração. “Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo”, disse ela.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Patrícia Poeta rebate rumores de rivalidade com Manoel Soares

Em entrevista à Revista CARAS, Patrícia Poeta foi questionada sobre como vê os rumores de uma suposta rivalidade com Manoel Soares no programa Encontro, da Globo, e negou os boatos.

A estrela contou como é a convivência com Manoel Soares no trabalho. "Existe grande respeito. Os resultados positivos vêm dessa convivência. Há quem queira criar intrigas, mas não permitimos que essa energia entre na nossa casa. Queremos tocar a vida das pessoas com generosidade. Espalhar o amor silencia a maldade", disse ela.

Então, ela rebateu os rumores de que eles teriam uma relação difícil. "Penso que o importante é o que nós vivemos. Torcemos um pelo outro. Desde que assumi o Encontro, vi muita fake news, fofoca e matéria caça-clique. No começo, eu ficava chateada com todas essas mentiras. Hoje, eu não ligo mais. Quem faz quer ganhar holofote de um jeito horroroso. Não é problema meu. Cada um que fique bem com sua consciência. Prefiro focar no que é verdadeiro e no bom trabalho que fazemos", afirmou.