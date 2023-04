Casa de atriz de Grey’s Anatomy pega fogo e animais de estimação morrem

Atriz Caterina Scorsone recebe ajuda e doações de equipe de Grey’s Anatomy e da própria Shonda Rhimes

Nesta segunda-feira, 3, a atriz Caterina Scorsone (41), estrela da série sucesso sobre médicos Grey’s Anatomy, revelou em suas redes sociais que sua casa pegou fogo e quatro animais de estimação morreram no incêndio. O incidente aconteceu meses atrás, mas a intérprete da neurologista Amelia Shepherd apenas contou agora.

Caterina recebeu ajuda e doações da própria equipe da série e de Shonda Rhimes, criadora do programa. Além disso, foi socorrida por vizinhos e bombeiros. Porém, a causa inicial das chamas que levaram à destruição não foi revelada.

“Alguns meses atrás, minha casa pegou fogo. Enquanto preparava meus filhos para dormir e terminava a hora do banho, a fumaça começou a vazar pelo rejunte ao redor da banheira. Quando olhei para o corredor, um rio de fumaça preta espessa já havia se formado e enchia a casa. Uma coisa sobre incêndios: eles acontecem rápido. Tive cerca de dois minutos para tirar meus três filhos de casa e escapamos com menos de sapatos nos pés. Mas nós saímos. E, por isso, sou eternamente grata. De forma dolorosa, perdemos todos os nossos quatro animais de estimação. Ainda lamentamos essa perda, mas temos sorte de amá-los”, começou Caterina, em seu desabafo.

“Este não é um post sobre um incêndio. Este é um post sobre comunidade. Esta é uma carta de amor para as pessoas incríveis que apareceram e as maneiras incríveis que fizeram. Obrigada aos bombeiros e aos investigadores (obrigado Trey!); à minha vizinha, que atendeu nossas batidas frenéticas em sua porta; aos pais da escola dos meus filhos, que enviaram brinquedos e livros; meus amigos da @greysabc e @shondaland, que enviaram roupas e suprimentos; minhas irmãs, que voaram para cuidar da logística para que eu pudesse estar com meus filhos; e à minha equipe, que tornou tudo mais fácil”, disse.

“O que aprendemos é que a única coisa que importa são as pessoas (e seres) que você ama. A única coisa que importa é a comunidade. Não estaríamos aqui sem ele e somos muito gratos. Obrigada. Aqui estão algumas fotos para homenagear o espaço que um dia chamamos de lar, para dizer adeus aos animais que tanto nos amaram e para comemorar que temos a única coisa de que realmente precisamos: uns aos outros. Com amor, Caterina”, finalizou, agradecendo em seu perfil oficial no Instagram.