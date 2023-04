Chandra Wilson diz que ficará no papel de Miranda Bailey até o fim de Grey's Anatomy

Atriz Chandra Wilson disse que personagem de Miranda Bailey terá bons desafios nos próximos episódios de Grey's Anatomy

A atriz Chandra Wilson falou sobre o futuro de Miranda Bailey, sua personagem 'Grey's Anatomy' e afirmou que quer sair da série somente em seu fim.

A atriz faz o papel da médica desde a primeira temporada, das 19 lançadas. O drama médico que aborda a vida em um hospital de Seattle, nos EUA, foi lançado em 2005 e desde então divide opiniões sobre o encerramento estar ou não na hora. Até a personagem principal, Meredith Grey, interpretada por Ellen Pompeo, já deixou a trama.

“Eu costumava dizer: 'Estou lá até que as rodas caiam, até o fim, e não pode durar muito mais que isso, certo?' E então continuamos”, afirmou a atriz à People.

"Por enquanto, estou me desafiando a estar lá até o último episódio, o último dia, a última cena. Eu disse isso, então agora tenho que chegar lá", afirmou.

Futuro de Miranda Bailey

Wilson ainda falou sobre o futuro de sua personagem e que boas reviravoltas devem acontecer na vida da diretora do hospital: "Ela está prestes a passar por algo que a testa como profissional, como cirurgiã, como esposa e mãe. E é outro exemplo de malabarismo com todas as bolas que as mulheres especificamente têm que fazer e tentar não perdê-las", explicou.