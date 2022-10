Carreira e vida pessoal: Momentos marcantes de William Bonner

Saiba mais sobre os momentos marcantes do apresentador do Jornal Nacional

Gabriel Santana (@santanagabriel) Publicado em 03/10/2022, às 14h31

William Bonner Júnior nasceu no dia 16 de novembro de 1963, na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. O jornalista é filho de Maria Luísa e do pediatra William Bonemer, os dois são imigrantes libaneses.

A carreira

Ele se formou em Comunicação Social, com especialização em Publicidade e Propaganda pela Universidade de São Paulo (USP).

Bonner iniciou sua carreira em 1983, atuando como redator publicitário na Agência Mass. Contudo, a voz de William sempre se destacou, desta forma foi trabalhar na Rádio USP FM.

A primeira virada na carreira dele foi no ano seguinte, em 1986, quando foi convidado para ser editor e apresentador do SPTV. Na época também chegou a apresentar o Globo Rural.

No ano de 1988, mudou-se para o Rio de Janeiro e tornou-se apresentador do Fantástico, cargo que ocupou até o ano de 1991.

Na mesma época, ele esteve à frente do Jornal da Globo, nos anos de 1989 a 1993. No Jornal Hoje,Bonner também deu expediente, entre 1994 e 1996.

Jornal Nacional

Ao longo dos anos, Bonner esteve à frente do Jornal Nacional em diversas coberturas que se tornaram históricas, como a cobertura do atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos. A edição do jornal recebeu indicação ao Emmy Internacional.

Em 2002, uma grande cobertura feita pelo JN foi da morte de Tim Lopes. Inclusive, em depoimento ao Memória Globo, o apresentador disse que chorou após a edição do jornal.

Outra ocasião marcante que esteve à frente do JN foi quando apresentou o jornal direto de Roma, no ano de 2005, quando o Papa João Paulo II morreu.

Desde 2002, Bonner passou a entrevistar os candidatos às eleições presidenciais. Até os dias de hoje, segue no comando do Jornal Nacional. Atualmente, além de apresentador, acumula o cargo de editor-chefe do principal telejornal do país.

Vale ressaltar que Jornal Nacional já concorreu e ganhou diversos prêmios, sendo um dos mais marcantes o Emmy Internacional, em que ganharam pela cobertura da ocupação da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão.

Até 2011, Fátima Bernardes comandou o telejornal junto de Bonner. Depois com a saída dela, entrou Patrícia Poeta. A jornalista ficou no cargo até 2014. Atualmente, quem está como titular do jornal junto dele é Renata Vasconcellos.

Vida pessoal

Nas redes sociais, Bonner foi um dos primeiros jornalistas a fazer sucesso no Twitter. Inclusive em 2010 ganhou o “Short Awards”.

Na vida pessoal, o apresentador esteve casado com Fátima Bernardes de 1990 até 2016. Da relação tiveram os trigêmeos: Laura, Beatriz e Vinícius.

Em 2018 se tornou pública a relação William com a fisioterapeuta Natasha Dantas.

