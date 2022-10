Ivete Sangalo: A trajetória artística da brilhante cantora

Conheça a trajetória artística completa da Rainha do Axé; veja

Gabriel Santana (@santanagabriel) Publicado em 01/10/2022, às 15h40

Maria Ivete Dias de Sangalo Cady nasceu no dia 27 de maio de 1972, em Juazeiro na Bahia. A artista é a filha mais nova de cinco irmãos. O pai morreu quando a cantora ainda era jovem, já a mãe morreu quando Ivete já era uma estrela famosa.

Na juventude passou um verdadeiro drama com a morte precoce de seu pai, assim já teve de trabalhar cedo como vendedora.

Como cantora iniciou aos 17 anos, mas cantando em bares. Ela chegou até abrir o show do Geraldo Azevedo.

Antes de mergulhar totalmente na carreira artística, Ivete chegou a cursar um ano de Administração e Secretariado Executivo, mas a paixão pela música falou mais alto.

No ano de 1991 chegou a trabalhar como backing vocal do cantor Lui Muritiba. Só que a grande virada na vida de Ivete foi em 1993 ao entrar como vocalista da Banda Eva, logo no primeiro disco assinaram com a gravadora Sony Music.

Ao longo dos anos o sucesso da banda foi aumentando e eles emplacaram sucessos como "Arerê" e “Beleza Rara”. Um dos grandes marcos da banda foi o disco “Banda Eva Ao vivo” que vendeu 2 milhões de cópias.

Já em 1998, Ivete recebeu a missão de substituir Xuxa Meneghel na apresentação do “Planeta Xuxa” durante a licença maternidade da apresentadora.

Para saber o restante da história de Ivete Sangalo, ouça agora o podcast oficial da CARAS Brasil, também disponível nas principais plataformas de áudio.

Confira, ainda, a nossa programação completa. Clique aqui!

Ouça o episódio: