Carmo Dalla Vecchia surge com Kaysar Dadour e brinca: ''Sorte dele eu já ser casado''

Ator Carmo Dalla Vecchia compartilha clique ao lado do ex-BBB Kaysar Dadour e elogia o colega de elenco de 'Cara e Coragem'

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 08h56

O ator Carmo Dalla Vecchia (52) divertiu os seguidores nas redes sociais ao publicar um clique ao lado de seu colega de elenco, Kaysar Dadour (33)!

Na noite de segunda-feira, 29, em seu feed no Instagram, o famoso compartilhou uma foto em que aparece com o ex-BBB, que também integra o elenco da novela das sete da TV Globo, Cara e Coragem, e elogiou o amigo, brincando que investiria no sírio caso não fosse casado.

"Só para dizer que o Kaysar é muito fofo. Sorte dele eu já ser casado, caso contrário, não teria escapatória", escreveu Carmo na legenda do post.

"Hahhaha te amooooo seu gostosoooooo", respondeu Kaysar nos comentários. Esbanjando seu bom humor, Carmo ainda disse: "Vamos fazer uma foto juntos para o Only Fans". "Vai ser top", falou Kaysar no direct.

Vale lembrar que na trama das sete da Globo, o ex-BBB dá vida ao dublê Kaká Bezerra. Já Carmo, interpreta o ex-marido de Pat (Paolla Oliveira), Alfredo.

Carmo Dalla Vecchia posa ao lado de Kaysar Dadour:

Carmo Dalla Vecchia celebra aniversário no mesmo dia do filho

Carmo Dalla Vecchia faz aniversário no mesmo dia que seu filho e fez questão de comemorar em dose dupla nas redes sociais! No dia 21, ele completou 52 anos de idade e aproveitou para comemorar também a chegada do terceiro aninho do herdeiro Pedro, que é fruto do relacionamento com o autor João Emanuel Carneiro, responsável por novelas de sucesso como A Favorita (2008) e Avenida Brasil (2012), da Globo. O famoso publicou um clique fofo ao lado do filho em que os dois aparecem combinando look, uma camiseta cinza com a palavra "humano" colorida e escreveu: "Humanos em festa 3 e 52".

