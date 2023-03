Camila Queiroz fala sobre o lado maternal de sua personagem em 'Amor Perfeito': "Estou me descobrindo"

Camila Queiroz será Marê, estudante de administração que acaba presa e descobre uma gravidez já na cadeia

Camila Queiroz (29) será Marê na novela 'Amor Perfeito', da Rede Globo. A personagem será uma estudante de administração que vai presa injustamente após cair em um plano de sua madrasta.

É na prisão que Marê descobre que está grávida, e vê o sonho de cuidar do filho, destruído. Em uma coletiva de imprensa, Camila falou mais sobre a personagem.

"É uma gravidez inesperada, ainda mais falando dos anos 30. Imagina uma mulher engravidar de um home que não é seu marido, e todo aquele processo de descobrir a gravidez na cadeia. Eu acho que ela vai descobrindo o poder desse laço que ela tem, porque o filho é roubado no parto. Ela cria esse laço, esse cordão umbilical que nunca é rompido, que é a maior força dela", disse.

Com quase 30 anos de idade, Camila ainda não é mãe, mas garantiu que está descobrindo muita coisa sobre si mesma durante a preparação das cenas.

"Ela [Marê] não sabe muito bem como lidar com essa maternidade. Eu não sou mãe e estou me descobrindo fazendo. O amor que ela sente é inexplicável, incontentável é a força mais presente na vida dela. Ela precisa viver e sentir aquele amor", explica.

Camila Queiroz fala sobre contracenar com ator mirim

Animada com a sua personagem, Camila falou com carinho do ator Levi Asaf (09), que interpretará seu filho, Marcelino.

"Eu acho que o Levi é a grande estrela de tudo isso. A gente teve alguns encontros antes das gravações, para ir criando essa amizade porque ele é uma criança. Fomos nos apresentando, criando esse laço de amizade, respeitando o tempo dele, dentro e fora do set", comenta.

A atriz também adiantou que gravou apenas uma cena com ele, por enquanto: "Eu gravei uma única cena mas foi uma coisa mais lúdica, e foi muito divertido. Ele estava muito afim de brincar e ele traz essa leveza, essa diversão, esse tom lúdico para a novela, ele me faz lembrar de quando eu era criança".