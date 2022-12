Grávida?! Camila Queiroz se pronuncia após foto com a mão na barriga

Camila Queiroz rompe o silêncio sobre os boatos de gravidez após fotos com a mão na barriga: 'Pelo amor de Deus'

A atriz Camila Queiroz (29) se pronunciou sobre os rumores de que poderia estar grávida. Casada com o ator Klebber Toledo (36), ela agitou as redes sociais e seus fãs ao mostrar um álbum de fotos e aparecer com a mão na barriga. Os internautas começaram a cogitar que ela estivesse grávida, mas a artista desmentiu .

Camilla apareceu no Twitter para deixar claro que não está grávida. “Gente, pelo amor de Deus, é só uma mão na barriga. Eu não estou grávida, não. O povo está tudo surtando lá no Insta”, disse ela.

Nos comentários do álbum da atriz, os internautas deixaram vários comentários dizendo que a mão na barriga poderia ser um sinal de gravidez. "Bebê a bordo? Que felicidade", postou uma internauta. Amigos da atriz também suspeitam de gravidez, entre elas a cozinheira e influenciadora digital Isabella Scherer (26). "Mulher, essas mãos na barriga já tão mexendo com a minha cabeça", ela escreveu. A atriz Jeniffer Nascimento (29), por sua vez, comentou: "Não me assusta com essa foto, Camila".

Camila Queiroz é escalada para novela da Globo

O bom filho à casa retorna! E foi isso que aconteceu com Camila Queiroz (29), que após ser demitida da TV Globo, retorna em breve para a emissora para dar vida a protagonista principal de ‘Amor Perfeito’, a nova novela das seis que irá substituir ‘Mar do Sertão’ em 2023.

Segundo informações do portal ‘Notícias da TV’, a produção da novela estava com dificuldades para definir com quem ficaria o papel da personagem principal. Já que os diretores estavam divididos entre as atrizes Alanis Guillen, Valentina Herszage e Camila, que acabou sendo o nome escolhido para interpretar Maria Elisa.