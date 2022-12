Camila Queiroz é escalada para atuar na próxima novela da Globo

Após ser demitida da emissora Camila Queiroz é escalada como protagonista da novela das seis da TV Globo

O bom filho à casa retorna! E foi isso que aconteceu com Camila Queiroz (29), que após ser demitida da TV Globo, retorna em breve para a emissora para dar vida a protagonista principal de ‘Amor Perfeito’, a nova novela das seis que irá substituir ‘Mar do Sertão’ em 2023.

Segundo informações do portal ‘Notícias da TV’, a produção da novela estava com dificuldades para definir com quem ficaria o papel da personagem principal. Já que os diretores estavam divididos entre as atrizes Alanis Guillen, Valentina Herszage e Camila, que acabou sendo o nome escolhido para interpretar Maria Elisa.

Em outubro deste ano, a empresa divulgou através de uma nota oficial que a atriz teria sido demitida da emissora após exigir "demandas contratuais inaceitáveis".

"A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de 'Verdades secretas 2', novela em exibição no Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias. Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis. A Globo, então, decidiu concluir 'Verdades Secretas 2' sem a participação da atriz. A novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama", informou a TV Globo.