Camila Queiroz tira foto com a mão na barriga e web surta: "Bebê a bordo?"

Fãs e amigos de Camila Queiroz suspeitam que ela pode estar à espera do primeiro filho com Klebber Toledo

A atriz Camila Queiroz (29) postou uma sequência de cliques em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 29, em que ela aparece com a mão na barriga.

"E não é que o quadrado é mesmo lindo?", questionou a atriz, que é casada com o ator Klebber Toledo (36).

"Bebê a bordo? Que felicidade", postou uma internauta. Amigos da atriz também suspeitam de gravidez, entre elas a cozinheira e influenciadora digital Isabella Scherer (26).

"Mulher, essas mãos na barriga já tão mexendo com a minha cabeça", ela escreveu. A atriz Jenniffer Nascimento (29), por sua vez, comentou: "Não me assusta com essa foto, Camila".

Camila e Klebber estão em Trancoso, distrito do município brasileiro de Porto Seguro, no litoral do estado da Bahia. Eles não se pronunciaram sobre a suspeita de gravidez.

Polêmica de Camila Queiroz com TV Globo gerou comoção; relembre caso

Camila Queiroz está de malas prontas para retornar para a Rede Globo em 2023. A atriz foi escalada para ser protagonista de Amor Perfeito, novela das seis que irá substituir Mar do Sertão.

A novidade acontece um ano após a artista ser demitida da emissora e gerar a maior comoção nas redes sociais.

Em outubro do ano passado, a saída de Camila da emissora rendeu polêmica, visto que ela havia acabado de estrear a segunda temporada de Verdades Secretas.

"A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas 2, novela em exibição no Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias. Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis", escreveu a Rede Globo, em comunicado oficial.

A decisão de chamar Camila para protagonizar a novela veio após a produção encontrar dificuldades para definir uma atriz para o papel principal.