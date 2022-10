Camila Queiroz compartilha imagens dos bastidores de “Verdades Secretas 2”

Celebrando a estreia de “Verdades Secretas 2” na televisão, Camila Queiroz publicou algumas imagens dos bastidores da novela

04/10/2022

Nesta terça-feira, 4, a novela “Verdade Secretas 2” estreia na Rede Globo após ter sido lançada inicialmente no streaming Globoplay. Camila Queiroz comemorou a novidade compartilhando em seu Instagram algumas imagens nos bastidores da produção.

A atriz apareceu em fotos nas gravações e se divertindo nos bastidores da produção que vai ao ar hoje às 23h50 na televisão aberta.

“Escolhi alguns vídeos dos bastidores para convidar vocês a assistirem essa trama magnética e intensa. Sou suspeita para dizer o quanto amo e tenho orgulho desse projeto que atravessou meu coração desde o começo. Pra quem já assistiu a novela inteira pelo Globoplay não pode deixar de ver essa versão exclusiva para a TV. Angel está esperando por vocês”, escreveu Camila na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs da artista adoraram a postagem e relembraram a personagem Angel interpretada por Camila. “A cada fotinho nova da Angel, eu surto”, escreveu um seguidor. E outro fã comentou: “Vai ser tão bom ver a Angel nas telinhas novamente, a maior que temos”.

Camila teria sido deixada de lado pela Rede Globo nas divulgações de Verdades Secretas 2 após ter deixado a novela antes de seu fim.

Não existem planos de a Globo colocar Camila para comentar sobre Angel, sua personagem, de acordo com o site Notícias da TV. Já Agatha Moreira gravou um vídeo para participar do Encontro com Patrícia Poeta, convidando os espectadores para assistir a obra. Julia Byrro também teve destaque em uma entrevista do Gshow.